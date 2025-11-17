La Selección Chilena se alista para cerrar el año 2025 con un amistoso ante Perú, pero más allá del resultado, lo que está en juego es el futuro inmediato del proyecto liderado por Nicolás Córdova. El actual entrenador interino, que asumió tras la salida de Ricardo Gareca, vive días decisivos en su carrera con La Roja adulta.

Córdova no esquivó los micrófonos y fue claro en su análisis previo al encuentro. Mostró calma, convicción en el trabajo realizado y dejó una frase que, más allá del partido, suena a declaración de intenciones: “Vamos por el camino correcto, y si vienen dardos desde lo futbolístico, bienvenido sea.”

🔴 ¿Qué dijo Nicolás Córdova antes del Chile vs Perú?

Córdova aseguró sentirse tranquilo con el proceso que lidera. Cree firmemente que están siguiendo la ruta adecuada y abrió las puertas a la crítica, siempre y cuando sea desde lo futbolístico. “A mí me interesa que siempre se hable con la verdad, nada más”, señaló el técnico nacional.

Además, reveló que su comunicación con el plantel es directa y transparente, y que existe una valoración mutua. “Tenemos jugadores para no estar últimos”, dijo con fuerza, enfatizando la necesidad de seguir elevando el nivel competitivo de Chile.

🇨🇱 El mensaje oculto sobre su continuidad en La Roja

Aunque no lo dijo directamente, Córdova dejó entrever que desea seguir al mando. Valoró el trabajo realizado con las selecciones juveniles y recalcó que dirigir la adulta es “el máximo honor para un entrenador”.

“Han sido dos años intensos, de muchos torneos, muchos cambios, intentar hacer cosas diferentes. El tiempo dirá si uno hizo un trabajo correcto o no”, expresó, dejando abierta la puerta a ser considerado para un proyecto de largo plazo.

⚽ Rival, horario y lo que está en juego en Sochi

Chile enfrentará a Perú este martes a las 14:00 horas en el Estadio Olímpico de Sochi. Más allá del amistoso, lo que se juega es la evaluación final del interinato de Córdova y de su par peruano, Manuel Barreto. Ambos son parte de las divisiones menores de sus federaciones, pero un buen rendimiento podría empujarlos a quedarse de forma definitiva en la banca adulta.