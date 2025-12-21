Diego Valdés no logró consolidarse en Argentina y todo indica que su estadía en Vélez Sarsfield llegará a su fin antes de completar el primer año. Su rendimiento no convenció en Liniers, y tras un semestre marcado por lesiones y escasos minutos, ya se mueve en el mercado de pases para definir su nuevo destino.

El mediocampista chileno, de 31 años, recibió una oferta formal para regresar a la Liga MX, donde tuvo sus mejores años. Todo apunta a que su próximo equipo será el Club León, que espera cerrar su fichaje para el torneo Clausura 2026.

🟢 Club León ya envió su propuesta por Valdés

Según informó el periodista Paco Montes en Fox Sports México, Diego Valdés ya tiene una propuesta oficial sobre la mesa por parte del Club León. El interés de “La Fiera” se venía mencionando hace semanas, pero ahora se formalizó.

“El entorno del ex jugador del América, Diego Valdés, ya tiene la propuesta del Club León y el chileno está muy cerca de llegar”, publicó Montes en X. La operación dependerá ahora de un acuerdo entre León y Vélez, ya que el chileno tiene contrato vigente hasta 2027.

El entorno del ex jugador del @ClubAmerica , Diego Valdés ya tiene la propuesta del @clubleonfc y el chileno está muy cerca de llegar a La Fiera, para el Clausura 2026, horas y días decisivos#ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/BC50qrCTvo — Paco Montes (@PacoMontesLA) December 21, 2025

🛫 El paso fugaz de Diego Valdés por Argentina con sabor amargo

El ex Audax Italiano disputó solo 296 minutos en 10 partidos con Vélez, marcando apenas un gol. Su llegada en junio generó expectativa, especialmente luego de descartar una propuesta de Universidad Católica, pero el rendimiento no acompañó.

En DSports revelaron en su momento que la UC tenía todo cerrado con Valdés, pero el jugador cambió de decisión a último minuto para aceptar la oferta de Vélez. Ese giro dejó molestia en los cruzados, quienes sintieron que su nombre fue usado para apurar y mejorar la negociación en Argentina.

🔁 Valdés vuelve a México tras ocho años fuera del fútbol chileno

Valdés partió de Audax en 2016 rumbo a Monarcas Morelia. Desde entonces, su carrera se desarrolló completamente en México, con pasos también por Santos Laguna y Club América. Todo indica que el mediocampista seguirá alejado del fútbol chileno, otra vez optando por la Liga MX, donde tiene mejor cartel. En León esperan que pueda recuperar el nivel que mostró en su mejor etapa en el América.