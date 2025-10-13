En medio de un cierre de temporada muy amargo, Colo Colo ya trabaja en renovar su esquema para la próxima campaña. Con la urgencia de recuperar dinamismo en zona media, la dirigencia analiza alternativas que aporten experiencia y desequilibrio al Cacique.

La prioridad recae en un hombre que conoce bien el DT Fernando Ortiz y que, tras un semestre irregular en Argentina, podría encontrar en Macul el escenario ideal para relanzar su nivel.

⚽ Diego Valdés en la mira de Colo Colo

El nombre de Diego Valdés está sonando en Pedrero, según la información de ADN Deportes. Con apenas cinco partidos disputados en Vélez Sarsfield, el volante chileno de 31 años busca minutos y protagonismo y sería una de las cartas para reforzar el equipo de cara a la temporada del 2026.

Su paso por América de México y el vínculo con Ortiz generan optimismo en Blanco y Negro, que considera que su regreso podría ser el golpe de efecto necesario para retomar la senda triunfal que este año no se consiguió.

Valdés fue dirigido por Fernando Ortiz en el América / ©Photosport.

🔍 Estrategia de negociación clave

Más allá del interés, la operación incluye un comodín estratégico: Claudio Aquino. El mediocampista albiceleste, aún bajo contrato con Colo Colo y con pasado exitoso en Vélez, figura como posible moneda de cambio para acelerar el acuerdo.

Esta fórmula permitiría equilibrar la ecuación financiera y deportiva, asegurando un arribo que aporte tanto en camiseta como en rendimiento.