Un irregular arranque es el que ha tenido el DT argentino Fernando Ortiz en Colo Colo, ya que luego de perder la Supercopa 2025 a manos de U de Chile en su debut en la banca alba, logró una contundente goleada sobre Deportes Iquique por los puntos en el Campeonato, pero tras ello se volvieron a sembrar las dudas con derrotas ante Unión Española y una más sorpresiva ante Deportes Puerto Montt, estas dos últimas eso sí en partidos amistosos.

Esos resultados dispares no perturban eso sí la confianza que hay en el entrenador trasandino de parte de Blanco y Negro, principalmente de su presidente Aníbal Mosa, quien durante esta jornada halagó el trabajo de Ortiz y vaticinó un positivo futuro en su trabajo junto a la escuadra Popular.

🙏 Mosa le quita presión a Fernando Ortiz por los resultados en Colo Colo

Mosa se animó a hablar de todo esta jornada en conversación con Cooperativa Deportes, espacio en el que dedicó elogios para Ortiz y cómo ha impactado en el plantel albo tanto a nivel futbolístico como también anímico.

“Es una muy buena impresión, he visto sus entrenamientos, hemos conversado en privado, también con su equipo. Ese nivel de profesionales que llevan sus ideas al terreno de juego, es algo que tiene buen pronóstico de cómo termina“, lanzó enfático el timonel de Blanco y Negro al citado medio.

Así mismo, Mosa apuntó que: “Hay un ambiente diferente en el camarín, su llegada descomprimió el ambiente. Se ven más relajados y todo eso trae sus frutos, muy satisfechos con el trabajo de Fernando con su cuerpo técnico”.