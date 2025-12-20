Deportes Concepción volvió a la élite del fútbol chileno, pero con expectativas sumamente aterrizadas. Tras 17 años fuera de la Primera División, el León de Collao ya palpita su retorno al máximo escenario de la División de Honor, con una mezcla justa entre ilusión popular y cautela institucional.

El ascenso conseguido ante Cobreloa en la Liguilla todavía se celebra, pero el foco del cuerpo técnico ya está puesto en lo que viene. En el mercado de pases y en la planificación deportiva, el mensaje es uno solo: competir primero, soñar después.

⚽ Deportes Concepción en Primera: competir antes que ilusionar

“El primer objetivo siempre va a ser mantener la categoría, lo que venga después, todo es ganancia”, confesó Patricio Almendra, DT del Conce en conversación con Primera B Chile.

El propio entrenador fue claro al transparentar el escenario actual del club: “El proyecto está pensado a cinco años y se adelantó con este ascenso”. Y agregó que “alrededor de 14 o 15 jugadores para completar el plantel. Los que tienen contrato se mantienen, los que terminaron contrato algunos se van”.

🔵 Fiestas en Collao y un mensaje claro al hincha lila

Además Almendra prometió estadios llenos para recibir a Colo Colo, la U y la U Católica: “Será una fiesta con los equipos de Santiago (…) Esperamos que no haya ningún desmán y que podamos vivir fiestas del fútbol como vivimos acá en Conce”.

Finalmente, el técnico lila cerró cualquier debate sobre copas internacionales. “Hoy estamos para competir, para mantener la división y después, lo que venga, es una ganancia para el club, para los hinchas y para todos nosotros”.