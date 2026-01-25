Deportes Concepción terminó su pretemporada en la Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay: Los Lilas cayeron en su último partido por 1-0 contra Nacional en el Gran Parque Nacional, pero quedaron igualmente conformes con el rendimiento global del torneo amistoso (un triunfo y dos derrotas).

Es por esto que se hicieron un juramento para esta temporada: clasificar a una copa internacional, objetivo que comparte la dirigencia, razón por la que se reforzó con 16 jugadores, muchos de ellos con gran recorrido en importantes equipos, y experiencia en momentos de presión.

Se trata de un objetico osado, debido a que el Conce vuelve a Primera División después de 18 años (desde el 2008 deambuló en otras categorías del fútbol chileno).

🟣 El juramento de Deportes Concepción: ir a una copa internacional

Leonardo Valencia, una de las figuras de Deportes Concepción, dejó en claro el objetivo del León de Collao para la temporada 2026, el que es bastante ambicioso.

“Llegaron grandes jugadores y, en lo personal, estoy contento. La gente acá nos apoya, de local siempre está. Los que llegamos estamos armando un buen grupo, con jugadores de experiencia y categoría, así que esperamos poder meter a Concepción en copas internacionales”, señaló a la transmisión oficial de ESPN tras el compromiso ante Nacional.

“Con el equipo que formamos y la idea que quiere el profe, tenemos la convicción de pelear por copas internacionales. Obviamente hay que mantener la categoría, pero con los jugadores que tenemos nos estamos preparando para un gran año”, añadió Leo en pleno campo de juego.

📅 ¿Cuándo debuta Deportes Concepción en el Campeonato Nacional 2026?

Deportes Concepción debuta en el Campeonato Nacional 2026 ante O’Higgins este domingo 1 de febrero a las 12:00 horas.

El partido estaba programado en el estadio Ester Roa Rebolledo, pero por la emergencia de los incendios en la Región del Bío Bío el Conce pidió a la ANFP invertir la localía y que se juegue en El Teniente de Rancagua.

