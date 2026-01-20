Deportes Concepción hará su debut en la Serie Río de la Plata este martes 20 de enero cuando se enfrente a Cerro Largo en el que será su primer partido en este torneo amistoso de verano.

El partido está previsto para las 22:15 horas y servirá de preparación para el León de Collao, que sigue trabajando para su reestreno en la Primera División del fútbol chileno.

📺 ¿Qué canal transmite Concepción vs Cerro Largo EN VIVO en Chile?

El partido entre Deportes Concepción y Cerro Largo no tendrá transmisión televisiva en nuestro país, por lo que la única forma de poder sintonizarlo será a través de streaming en la aplicación de Disney+.

🕒 ¿A qué hora juega Concepción vs Cerro Largo por la Serie Río de la Plata?

El duelo de Concepción vs Cerro Largo está programado para este martes 20 de enero de 2026 desde las 22:15 horas de Chile. El partido se disputará en el estadio Luis Franzini de Montevideo (Uruguay).

📆 Fecha: Martes 20 de enero

⏰ Horario: 22:15 horas (Chile)

🏟️ Estadio: Luis Franzini, Montevideo (Uruguay)

📡 ¿Dónde ver Concepción vs Cerro Largo EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial del compromiso entre Concepción vs Cerro Largo será a través de Disney + Premium, plataforma de pago a la que puedes acceder a través de Smart TV, celulares, tables y computadores.

📲 Para seguir la pretemporada de Deportes Concepción y todas sus novedades en la Serie Río de la Plata sigue a Al Aire Libre.