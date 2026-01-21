Deportes Concepción logró un triunfazo por 3-1 ante Cerro Largo en el estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay, y debutó con éxito en el torneo amistoso de pretemporada Serie Río de La Plata 2026.

El León de Collao jugó un muy buen partido ante el elenco charrúa y empieza a llenarse de buenas sensaciones de cara al debut en el Campeonato Nacional 2026. También se saca de encima la derrota de hace algunos días contra el campeón Coquimbo Unido en la Noche Lila.

⚽ Los goles de Concepción vs Cerro Largo por la Serie Río de La Plata 2026

Aldrix Jara abrió la cuenta para Concepción en los 7 minutos, con un golazo, luego de recibir un balón en profundidad y cerrar con un “globito” ante la salida del arquero. Tremenda definición.

Federico Sellecchia lo empató para Cerro Largo en los 30′, pero en el segundo tiempo llegó la furia del León. Joaquín Larrivey aprovechó un rebote en los 55′ y puso el segundo de su equipo, mientras que en el epílogo Ignacio Mesías convirtió el definitivo para la escuadra penquista en los 90+1′.

📊 Estadísticas de Concepción vs Cerro Largo por la Serie Río de La Plata 2026

Concepción tuvo la pelota con un 53 contra 47 por ciento y de esa forma manejó los tiempos del partido, generando también más remates totales (8-6) y más tiros a puerta (7-4).

Los córners estuvieron inclinados para Cerro Largo con una estadística de 9-4, aunque eso no significó que llegara más y mejor la escuadra uruguaya.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Concepción por la Serie Río de La Plata?

Deportes Concepción vuelve a la cancha este viernes 23 de enero a las 22:00 horas contra Montevideo City Torque, elenco que cuenta con el exdelantero de Colo Colo Salomón Rodríguez. El compromiso se llevará a cabo en el estadio Charrúa de la capital uruguaya.

El sábado 24 de enero se vienen palabras mayores: el Conce se medirá contra Nacional en el estadio Gran Parque Central de Montevideo a partir de las 21:00 horas de Chile.

Ambos duelos se podrán ver por la señal de Disney + Premium.