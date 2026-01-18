Deportes Concepción está disputando la Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay, pero su corazón está en su ciudad, debido a la emergencia de los incendios que afecta a la Región del Bío Bío, y que provocó el lamentable fallecimiento de 18 personas, hasta el momento.

Además, hay centenares de familias damnificadas, por lo que el León de Collao demostró su apoyo a la distancia a todas las personas que están sufriendo en este momento, luego de dos jornadas de una terrible emergencia.1

❤️‍🩹 El apoyo de Deportes Concepción a las familias afectadas por los incendios

A través de un video compartido en los canales oficiales de Deportes Concepción, el plantel del club, y particularmente el capitán Joaquín Larrivey como portavoz, manifestaron su solidaridad con los afectados.

“Aunque hoy estemos lejos, estamos en Uruguay, queremos mandarle fuerza y un gran abrazo a todas las familias del Bío Bío que están sufriendo y la están pasando mal”, expresó Larrivey en primera instancia.

“Nuestro compromiso y corazón está con ustedes, nos vemos pronto y un fuerte abrazo de todo el plantel y la familia de Deportes Concepción”, cerró.

Si bien hoy estamos en Uruguay, nuestros corazones están con todas las familias del Biobío afectadas por los incendios.



Nuestra gente es resiliente y sabemos que, una vez más, nos levantaremos juntos 🙏🏻 #EsoQueNosUne 💜 pic.twitter.com/caZkupZYQE — Deportes Concepción (@elconce_cl) January 18, 2026

⚽ Concepción disputa la Serie Río de La Plata 2026

Deportes Concepción está en Uruguay disputando el torneo amistoso Serie Río de La Plata 2026, en el que enfrentará a los clubes locales Cerro Largo, Montevideo City Torque y Nacional.

Este martes 20 de enero a las 22:15 horas será el primer encuentro contra Cerro, mientras que los compromisos restantes se llevarán a cabo viernes y sábado.

Luego de eso, podrán volver a su querida zona para acompañar de cerca a su gente, en una temporada en que algo de alegría esperan darle en su retorno a Primera División, junto con U de Concepción.

📋 Los duelos de Deportes Concepción en la Serie Río de La Plata