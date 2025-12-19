U de Chile sigue buscando a los jugadores necesarios para quedarse con el Campeonato Nacional 2026, ante las complicaciones por la continuidad de Gustavo Álvarez y si será él quien haga la conformación del plantel que deberá luchar en todos los frentes para el próximo año. Como su cruce con Palestino por un lugar en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

Pero la directiva se mueve rápido y consiguió dos grandes objetivos para la siguiente temporada, además de hacer un gran gesto para la hinchada que también esperó este momento por años.

🦉 Charles Aránguiz renovó con U de Chile por dos años

Charles Aránguiz terminó una temporada muy buena con los Azules, a pesar de no entrar en la Copa Libertadores pudo mostrar que sigue vigente. Fue elegido el mejor del año según el medio y además mostró su molestia representando al equipo por el trato que tuvo la ANFP con la U en medio de la Copa Sudamericana y las programaciones.

En los últimos días del desarrollo del torneo, fue el propio Aránguiz quien reconoció que era cosa de tiempo para firmar la renovación. Y según La Tercera, el vínculo entre el volante y la U se firmó por dos temporadas más.

🚀 Eduardo Vargas aterriza en U de Chile para el 2026

También como explican en La Tercera, Eduardo Vargas quien selló su salida de Audax Italiano tras media temporada, ya tiene todo listo para retornar a U de Chile tras un par de negociaciones que no dieron resultados. Turboman tendrá el único detalle que para firmar deberá ser aprobado por el próximo entrenador que arribe al CDA. Confirmando que la era de Gustavo Álvarez llegó a su fin.

