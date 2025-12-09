Tras sus polémicas declaraciones contra la ANFP y el Sifup, Charles Aránguiz decidió volver a hablar cuando nadie lo esperaba. El mediocampista, protagonista de una temporada cargada de elogios, usó sus redes sociales para enviar un mensaje que terminó remeciendo al hincha universitario.

Si bien no estuvo presente en la gala del fútbol chileno donde se esperaba que hablara de su futuro en el Romántico Viajero, el volante azul decidió romper el silencio con un mensaje que llenó de esperanzas a la hinchada del Bulla.

🔵 Anuncio inesperado de Charles Aránguiz

En una publicación que rápidamente se viralizó entre los fanáticos, Aránguiz hizo un balance emocional de su año con la Universidad de Chile. Sin rodeos ni referencias al ruido externo, el volante destacó la recuperación competitiva del equipo y la identidad futbolística que logró consolidarse durante la temporada.

“Finaliza una linda temporada 2025. Si bien no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos. Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Defendimos y posicionamos al Club en el lugar que merece estar”, expresó, marcando un tono de satisfacción, pero también de ambición.

El punto más fuerte de su mensaje llegó al cierre, cuando dejó claro que su historia en el CDA está lejos de terminar. Con una frase breve, pero potente, confirmó su continuidad para el próximo año: “Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece”.

📝 La confirmación que esperaban en la U

También dedicó espacio para la gente, agradeciendo el apoyo continuo en los momentos buenos y malos. “Agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado”, escribió.

Palabras que reflejaron el año de la U, pero por sobre todo, que calmaron dudas sobre su continuidad.