La U de Chile ha tenido un cierre de año intenso. Tras culminar en el cuarto lugar del Campeonato Nacional y quedar fuera de la Copa Libertadores, los azules se enfocaron rápidamente en la salida de Gustavo Álvarez.

El entrenador manifestó públicamente su deseo de dejar el club, sin embargo, aún no llega a un acuerdo con la dirigencia estudiantil. Esto tiene inquietos a los universitarios, puesto que aún no pueden abrochar a su reemplazante.

Producto de esta situación, ya se han caído algunos candidatos a la banca de la U y la lista cada vez es más pequeña.

El primero de los candidatos que dijo adiós a la opción de dirigir a la U de Chile fue Martín Anselmi, puesto que no estaba en sus planes volver a nuestro país (donde estuvo al mando de Unión La Calera).

A él se sumó Renato Paiva, quien tenía conversaciones encaminadas para calzarse el buzo del Romántico Viajero, pero según reveló Redgol la entrevista que concedió reconociendo su interés por arribar a Chile no cayó bien en Azul Azul, por lo que quedó prácticamente descartado.

Sin embargo, en las últimas horas un nuevo nombre se bajó de la carrera. De acuerdo a la citada fuente, Fabián Bustos es “imposible que llegue”, por lo que los candidatos son cada vez menos.

De esta forma, la U de Chile está cada vez más apremiada en la búsqueda de su nuevo entrenador. Lo primero para los azules es acordar la salida de Gustavo Álvarez, ya que esto podría acelerar las negociaciones con su nuevo DT.

En ese sentido, según Redgol, una de las principales alternativas que maneja la directiva es Francisco Meneghini, quien aún no renueva su vínculo con O’Higgins pese a conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

De acuerdo a la citada fuente hay otro estratega en la órbita de la institución, y si bien aclararon que tanto él como ‘Paqui’ tienes probabilidades de llegar al Centro Deportivo Azul, no revelaron su nombre.

