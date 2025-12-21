Luego de hacer oficial el fichaje de Matías Fernández, Colo Colo sigue mirando el mercado para reforzarse de cara al 2026. Tras un año para el olvido, los albos trabajan en reestructurar su plantel, por lo que ya tienen cuatro salidas confirmadas: Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Emiliano Amor.

A ellos se le irán sumando otros jugadores con el correr de los días, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro se encuentra buscando futbolistas para incorporar al plantel y así cumplir con las peticiones de Fernando Ortiz, quien espera contar con alternativas en su plantilla.

En medio de esa situación, un viejo conocido del Cacique apareció en escena. Se trata de un jugador que salió con polémica del Estadio Monumental y quien recientemente se ofreció a regresar gratis el próximo año.

😱 Jugador que salió con polémica se ofrece a jugar gratis en Colo Colo

Hablamos de Martín Rodríguez, atacante que actualmente milita en el Erzurumspor de la Segunda División de Turquía y que sorprendió a todos manifestando su deseo de volver a Colo Colo.

Lo más llamativo de la situación es que el atacante aseguró estar dispuesto a jugar sin cobrar. En su cuenta oficial de TikTok el atacante compartió un video y recibió un comentario de un fanático que decía: “Like si volverías a Colo Colo por una temporada gratis”. El jugador no solo le dio me gusta, sino que también avisó: “Ahora fijo”.

Pero eso no fue todo, puesto que otro usuario le comentó algo similar (“vente al Colo, pero gratis una temporada”) y la respuesta de ‘Tin’ fue contundente: “Sin problema, bro”.

En la actual temporada en territorio turco, Rodríguez ha disputado 11 partidos, cinco de ellos como titular, en los cuales ha anotado un gol y una asistencia.

😨 La polémica salida de Martín Rodríguez de Colo Colo

En su segundo paso por Colo Colo, Martín Rodríguez tuvo una bullada salida Esto porque el jugador regresó a vestir la camiseta del Cacique tras jugar gran parte de su carrera en México.

Sin embargo, luego de estar tres meses en el club ejecutó su cláusula de salida para emigrar a Turquía, específicamente al Altay Spor, algo que no cayó para nada bien en el Estadio Monumental.

