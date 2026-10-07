Colo Colo Femenino ya tiene fecha para su estreno en la Copa Libertadores Femenina 2026. El equipo de Tatiele Silveira debuta este jueves 15 de octubre frente a Corinthians, vigente campeón del torneo y uno de los grandes dominadores del fútbol femenino sudamericano.

Será una prueba inmediata para las Albas, que llegan a Ecuador atravesando un momento demoledor en el torneo chileno. Al frente tendrán a unas brasileñas que mantienen prácticamente toda su jerarquía internacional, aunque aterrizarán en Quito después de recibir un golpe importante en casa: perdieron la final del Brasileirao ante São Paulo.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo Femenino vs Corinthians?

El debut de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina tendrá transmisión para Chile a través de Chilevisión, que adquirió los derechos de los partidos de los equipos chilenos en el certamen.

La emisión gratuita está confirmada mediante las plataformas digitales de Chilevisión, incluyendo su sitio web, la aplicación MiCHV y su canal de YouTube.

Online: Chilevision.cl

Chilevision.cl Streaming: MiCHV

MiCHV YouTube: canal de Chilevisión

canal de Chilevisión TV abierta: CHV

CHV Minuto a minuto: AlAireLibre.cl

¿Dónde ver GRATIS Colo Colo Femenino vs Corinthians?

El encuentro entre Colo Colo Femenino y Corinthians se podrá ver gratis desde Chile.

La transmisión sin costo estará disponible mediante Chilevision.cl, la aplicación MiCHV y el canal de YouTube de Chilevisión, por lo que no será necesario contratar una plataforma de pago para seguir el estreno continental de las Albas.

En AlAireLibre.cl también podrás seguir todas las incidencias, formaciones confirmadas, goles y resultado del partido.

¿A qué hora juega Colo Colo Femenino vs Corinthians?

El duelo está programado para el jueves 15 de octubre a las 17:00 horas. Se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, escenario donde Colo Colo disputará sus primeros compromisos de la fase de grupos.

Partido: Corinthians vs Colo Colo

Corinthians vs Colo Colo Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026

Jueves 15 de octubre de 2026 Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Rodrigo Paz Delgado Ciudad: Quito, Ecuador

Quito, Ecuador Fase: Grupo A

Grupo A Competencia: Copa Libertadores Femenina 2026

¿Cómo llega Colo Colo Femenino al partido contra Corinthians?

Colo Colo llega a Ecuador en un momento prácticamente perfecto.

Las dirigidas por Tatiele Silveira ganaron sus últimos cinco partidos, marcaron 29 goles y no recibieron ninguno. Su actuación más reciente fue la goleada 4-0 sobre Deportes Iquique, resultado que selló un categórico 10-0 global en los cuartos de final de la Liga Femenina.

Antes de eso, las Albas habían vencido 6-0 al propio Iquique en la ida, 4-0 nuevamente a las Dragonas durante la fase anterior del torneo, 6-0 a Magallanes y 9-0 a Deportes Recoleta.

El presente ofensivo le entrega argumentos al Cacique para afrontar una de las pruebas más duras que puede ofrecer el continente. Mary Valencia, Yanara Aedo, Javiera Grez y Yessenia López aparecen entre las principales cartas de un equipo que en 2025 consiguió instalarse entre las cuatro mejores de América.

¿Cómo llega Corinthians al partido ante Colo Colo Femenino?

Corinthians presenta números importantes, aunque su último partido dejó una herida.

Las brasileñas vienen de empatar 1-1 frente a São Paulo en la revancha de la final del Brasileirao y perdieron el título por 3-2 en el marcador global, luego de haber caído 2-1 como locales en la ida. El resultado terminó con una extensa hegemonía del cuadro paulista en el campeonato brasileño.

En sus cinco encuentros más recientes, Corinthians registra tres victorias, un empate y una derrota:

São Paulo 1-1 Corinthians

Corinthians 1-2 São Paulo

Corinthians 1-0 Bahia

Bahia 0-1 Corinthians

Corinthians 3-1 Cruzeiro

Pese al tropiezo local, las Brabas siguen siendo una de las grandes favoritas a levantar la copa. Llegan como campeonas de la Libertadores 2025 y defensoras de una hegemonía continental que Colo Colo intentará poner a prueba desde la primera jornada.

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Últimos partidos de Colo Colo Femenino antes de enfrentar a Corinthians

El momento de las Eternas Campeonas antes de viajar a Ecuador es contundente:

Colo Colo 4-0 Deportes Iquique — 4 de octubre.

— 4 de octubre. Deportes Iquique 0-6 Colo Colo — 25 de septiembre.

— 25 de septiembre. Colo Colo 4-0 Deportes Iquique — 3 de septiembre.

— 3 de septiembre. Magallanes 0-6 Colo Colo — 29 de agosto.

— 29 de agosto. Deportes Recoleta 0-9 Colo Colo — 22 de agosto.

Son cinco triunfos consecutivos, 29 goles a favor y ninguno en contra, una racha que eleva las expectativas antes de medirse con el vigente campeón continental.

Cabe destacar que hay un antecedente reciente entre ambos en la Copa Libertadores Femenina: Corinthians derrotó 1-0 a Colo Colo el 6 de octubre de 2023, en la fase de grupos disputada en Colombia. El encuentro fue mucho más cerrado de lo que podía sugerir la diferencia entre ambos planteles y se resolvió recién a los 74 minutos mediante un penal convertido por Millene.

¿Cuál es el grupo de Colo Colo Femenino en la Copa Libertadores 2026?

Colo Colo quedó ubicado en el Grupo A, encabezado precisamente por Corinthians.

Según la programación oficial de CONMEBOL, la zona está integrada por:

Corinthians

Colo Colo

Caracas FC

Colombia 2

Los dos primeros equipos avanzarán a los cuartos de final. Desde esa instancia, la Libertadores se disputará mediante llaves a partido único hasta definir a las campeonas el 31 de octubre.

Formaciones de Colo Colo Femenino vs Corinthians

Posible formación de Colo Colo: Ryann Torrero; Camila Martins, Ányela Clavijo, Dahiana Bogarín, Michelle Acevedo; Yastin Jiménez, Yessenia López, Rosario Balmaceda, Yanara Aedo; Javiera Grez y Mary Valencia. DT: Tatiele Silveira.

Posible formación de Corinthians: Nicole Ramos; Thaís Regina, Erika, Thaís Ferreira, Gi Fernandes; Duda Sampaio, Belén Aquino, Vic Albuquerque, Juliete; Gabi Zanotti y Jhonson. DT: Emily Lima.