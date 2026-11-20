Colo Colo y la Universidad Católica juegan el clásico este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium, con streaming en HBO Max, según la guía de programación de futbolenvivochile.com.

El Cacique llega como campeón y sin nada que defender en la tabla, pero la UC se juega buena parte del Chile 2, el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Por eso el clásico es, sobre todo, un partido de los cruzados.

Horario, estadio y transmisión de Colo Colo vs Universidad Católica

Día: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: Monumental David Arellano, Macul.

Monumental David Arellano, Macul. Instancia: fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

fecha 28 de la Liga de Primera 2026. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Árbitro: José Cabero, el mismo que dirigió el clásico de la primera rueda, según la designación informada esta semana.

¿Cómo llegan Colo Colo y la UC al clásico?

Colo Colo suma 61 puntos, con 19 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, y ya es inalcanzable para la U de Chile, que tiene 51 a falta de tres fechas. En sus últimos cuatro partidos del campeonato cayó 5-2 ante Coquimbo Unido, igualó 1-1 con Palestino, goleó 6-1 a la Universidad de Concepción y le ganó 2-1 a Ñublense como visitante, según los resultados de ESPN.

La UC es tercera con 49 puntos, dos menos que la U. Viene de perder 3-1 con Unión La Calera, empatar 1-1 con Audax Italiano, ganarle 1-0 a la U en el clásico universitario y golear 3-0 a Deportes Limache en la última fecha.

Ortiz no tendrá a Javier Correa, que fue operado de los meniscos, y en la previa los medios anticipan la vuelta de Joaquín Sosa a la defensa. En la UC, Tomás Asta-Buruaga arrastra una contractura, aunque todo indica que será titular, según En Cancha.

El antecedente: 2-1 albo en el Claro Arena

En la primera rueda, el 24 de mayo, Colo Colo le ganó 2-1 a la UC como visitante. Para los cruzados, la cuenta de este domingo depende también de lo que haga la U el sábado ante O’Higgins en Rancagua: si los azules ganan, la UC llegará al Monumental cinco puntos abajo y con solo seis por jugar después.

Todas las cuentas de la fecha están en nuestra guía de la fecha 28. Tras el clásico, la UC recibe a Huachipato y Colo Colo cierra su campaña en la fecha 30 ante Cobresal.