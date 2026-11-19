Datos Clave Lo que dijo: Joaquín Sosa aseguró que Colo Colo saldrá a ganar el clásico pese a que ya es campeón. El partido: Colo Colo vs Universidad Católica, domingo 22 de noviembre, 18:00 horas, Estadio Monumental. Lo que vale: La UC pelea con la U el Chile 2, que según La Tercera garantiza US$ 3 millones.

Joaquín Sosa cerró la puerta a cualquier idea de un Colo Colo relajado en el clásico. En conferencia de prensa este miércoles en el Monumental, el defensa uruguayo aseguró que el campeón irá por el triunfo ante Universidad Católica, el rival que todavía pelea el segundo lugar con la U.

El partido es el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental y será el primero del Cacique después de asegurar la estrella 35.

Lo que dijo Sosa sobre el clásico

“Nosotros vamos a ir a ganar el clásico; con esta camiseta y de local no podemos pensar en otra cosa, vamos a salir a ganar con nuestra gente y regalar un triunfo”, afirmó, según la transcripción de La Tercera.

El zaguero también apuntó al principal peligro cruzado, Fernando Zampedri: “Hay que tener mucha precaución a la hora de los centros al área porque es su fuerte, pero en la semana lo preparamos igual que siempre”.

Y dejó un mensaje para la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa: “Para el año que viene el plantel tiene que ser más extenso porque se van a jugar varios torneos, pero bueno, primero hay que terminar bien el año y ganar el clásico”.

El antecedente de mayo en el Claro Arena

El último clásico, en mayo, lo ganó Colo Colo por 2-1 en el Claro Arena, según ESPN, y terminó con una pelea entre jugadores. El árbitro José Cabero describió en su informe “golpes de puño, empujones y agresiones mutuas”. El Tribunal de Disciplina suspendió por tres fechas al arquero cruzado Vicente Bernedo, por dos a Sosa y a Javier Méndez, y por una a Daniel González, según recordó La Tercera.

Lo que se juega la UC en el Monumental

Colo Colo es campeón con 61 puntos, 19 triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, según la tabla de ESPN. Detrás, la U suma 51 puntos y la UC 49, con tres fechas por jugar. El segundo lugar entrega el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, un premio que, según La Tercera, garantiza US$ 3 millones.

La U juega antes: visita a O’Higgins el sábado a las 18:00 horas en Rancagua. Así, los cruzados saldrán al Monumental sabiendo el resultado de su rival directo.

Qué significa para Colo Colo

Nuestra lectura: Colo Colo no tiene nada en juego en la tabla, pero su resultado pesa en la pelea de otros. Si la U gana en Rancagua y el Cacique vence a la UC, los cruzados quedarían cinco puntos abajo con seis por jugar: tendrían que ganar sus dos últimos partidos y esperar que la U no sume más.

Las palabras de Sosa, entonces, no solo hablan del orgullo de un clásico. Un triunfo albo el domingo sería también una mano para la U en la pelea por la Libertadores, algo que el plantel albo, al menos en el discurso, deja de lado.

El historial del clásico en Macul y lo que dicen los números del campeón ante la UC están en nuestra previa estadística del duelo.