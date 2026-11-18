Datos Clave La sanción: La FIFA inhibió a Argentinos Juniors por tres mercados de pases, con vigencia desde el 13 de noviembre. El efecto: Mientras dure, el club de La Paternal no podrá ejecutar la opción de compra por el 80% del pase de Brayan Cortés. La salida: La restricción se levanta en cuanto Argentinos pague la deuda reclamada o firme un acuerdo de pago ante la FIFA.

El futuro de Brayan Cortés dio un giro desde Zúrich. La FIFA sancionó a Argentinos Juniors, el club donde el arquero chileno juega a préstamo, con la prohibición de inscribir jugadores durante los próximos tres mercados de pases. Con esa medida, el cuadro de La Paternal no podría quedarse con el iquiqueño en 2027 y el camino lo devuelve a Colo Colo, dueño de su pase.

La inhibición se conoció este martes 17 de noviembre en Argentina y en Chile ya se lee en clave alba: el Cacique tiene ahora un arquero de vuelta en carpeta y una negociación abierta con el mismo club por Maximiliano Romero.

Qué dice la sanción de la FIFA

Según informó el canal argentino C5N, la medida figura en el sitio de la FIFA y rige desde el 13 de noviembre. El organismo no publicó el nombre del acreedor ni el monto del reclamo, y el club tampoco los ha dado a conocer. El castigo empezará a sentirse en el mercado de verano, entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Al tratarse de una sanción disciplinaria por deudas impagas, la restricción se levanta de inmediato si Argentinos paga lo reclamado o alcanza un acuerdo formal de pago. La inhibición llega en plena crisis: según el mismo medio, los futbolistas acumulan entre tres y cuatro meses de sueldos adeudados y el sábado 14 suspendieron un entrenamiento como protesta.

Por qué afecta a Brayan Cortés

Cortés llegó a Argentinos a comienzos de 2026 a préstamo desde Colo Colo. Como detalló La Tercera en abril, el club argentino tiene una opción de compra por el 80% de sus derechos económicos, fijada en 500 mil dólares, y en caso de ejecutarla el arquero ya tenía acordado un contrato hasta diciembre de 2029.

Según TVN, con la sanción vigente Argentinos no podrá renovar el préstamo ni ejercer esa opción para 2027, lo que obligaría al arquero a volver a Macul. El medio agrega que el chileno tampoco recibe su sueldo hace cuatro meses, según la prensa trasandina, y que Blanco y Negro tendrá la última palabra en las próximas semanas.

Un titular que Argentinos no quería soltar

La sanción golpea a un club que tenía planes con él. En abril, La Tercera informó que Boca Juniors sondeó al arquero y que Argentinos respondió que no tenía intención de desprenderse de su titular. Según la ficha de FotMob, en la Liga Profesional 2026 suma 19 partidos, 10 vallas invictas y 14 goles recibidos, y su contrato con Colo Colo corre hasta diciembre de 2027.

Antes de pensar en 2027, Cortés tiene un partido grande: Argentinos recibe a Independiente el sábado 21 de noviembre en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final de los playoffs del Clausura, y C5N lo da de regreso en el arco.

Qué significa para Colo Colo y la llave de Romero

El caso cruza otra carpeta alba. Romero, el goleador del Cacique, también llegó a préstamo desde Argentinos, con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por la mitad de su pase. En octubre, informamos, a partir de una publicación de En Cancha, que Blanco y Negro estudiaba incluir a Cortés en la operación para bajar ese monto.

Esta es nuestra lectura, a partir de esos datos: mientras la inhibición siga vigente, Argentinos no puede inscribir a Cortés, ni comprándolo ni como parte de un intercambio, de modo que esa fórmula queda en pausa. El escenario cambia si el club de La Paternal salda su deuda, porque la restricción cae en ese mismo momento. Hasta entonces, Colo Colo negocia por Romero sin la carta del arquero y suma una decisión más para su plantel 2027.

Lo próximo para Cortés es el duelo del sábado ante Independiente. Para Colo Colo, la definición de Romero, cuyo plazo revisamos en las noticias albas del martes.