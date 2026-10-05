Datos Clave El goleador: Maximiliano Romero es el máximo artillero del Cacique en 2026 con 15 goles en 34 partidos, superando los registros de Javier Correa. El precio: La opción de compra fijada por Argentinos Juniors asciende a 1,5 millones de dólares, cifra que en Macul buscan reducir drásticamente. La moneda de cambio: La concesionaria planea utilizar a Brayan Cortés —actualmente a préstamo y figura en el equipo argentino— como parte de la operación, añadiendo un monto máximo de 300 mil dólares.

Colo Colo ya comienza a delinear la conformación de su plantel para la temporada 2027. Más allá de rastrear nuevos fichajes en el mercado, la principal urgencia de la gerencia deportiva de Blanco y Negro es resolver la continuidad de los jugadores que finalizan sus préstamos, donde el nombre de Maximiliano Romero se transformó en la prioridad absoluta.

El “Tigre” ha firmado un 2026 brillante en el Estadio Monumental. En 34 partidos disputados en todas las competiciones, registra 15 tantos y tres asistencias, números que lo consolidan como el máximo goleador del equipo en la campaña, superando incluso la producción de Javier Correa (12 tantos, aunque con menos partidos disputados).

Estas estadísticas convencieron totalmente al cuerpo técnico y a la dirigencia de querer retenerlo para el próximo año. Sin embargo, el gran obstáculo es económico: cuando se firmó el préstamo desde Argentinos Juniors, se estableció una opción de compra de 1,5 millones de dólares, una cifra que en Macul consideran demasiado alta para las finanzas del club.

El plan que baraja Colo-Colo para quedarse con Maxi Romero por menos de 1.5 millones de dólares

Ante la imposibilidad de pagar la cláusula completa en efectivo, y según información revelada por el portal En Cancha, Blanco y Negro diseñó una ingeniosa fórmula para quedarse con los servicios del atacante trasandino por un monto mucho menor.

La estrategia del “Cacique” consiste en utilizar a Brayan Cortés como moneda de cambio. El arquero chileno se encuentra a préstamo precisamente en Argentinos Juniors, donde ha deslumbrado con un destacado rendimiento en la liga local, despertando el interés del “Bicho” por retenerlo para la próxima campaña.

La intención de Colo Colo es proponer un intercambio directo de pases más una mínima suma de dinero compensatoria, la cual no superaría los 300 mil dólares. Este modelo de negocio asoma como una solución viable para ambas partes, considerando que los dos jugadores han alcanzado su mejor versión en 2026 y sus respectivas cotizaciones se han elevado en los últimos meses.

De hecho, si a Argentinos Juniors no le convence el trueque y decide negociar por vías separadas, el cuadro de La Paternal estará obligado a desembolsar 500 mil dólares para hacer efectiva la opción de compra que fijó Colo Colo por el pase del portero iquiqueño.