Lluvias amenazan el Monumental: Para el duelo de revancha de este martes (20:30 horas) ante Deportes Puerto Montt, la Dirección Meteorológica anunció lluvias constantes desde este lunes, intensificándose justo a la hora del partido. El factor climático preocupa en Macul, ya que el maltrecho césped quedó golpeado tras un concierto reciente y podría perjudicar el buen trato de balón del equipo de Ortiz. Aún quedan entradas disponibles desde los $8.000 (Galerías).

Posible rival y el hijo de un histórico brilla: Si el “Cacique” logra sostener la ventaja de 1-0 obtenida en la ida y avanza a semifinales, se topará con un viejo conocido: O’Higgins de Rancagua (eliminó a D. Concepción). En paralelo, en el fútbol joven destaca Santiago Neira, hijo del mítico delantero albo Manuel Neira, quien brilló este fin de semana anotando un doblete ante los rancagüinos en el Monasterio Celeste.