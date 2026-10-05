Noticias de Colo Colo hoy 5 de octubre: El factor que amenaza la revancha, posible rival y la joya que ilusiona
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Carla Bernucci
El "Cacique" cuenta las horas para recibir a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental, pero un imprevisto extrafutbolístico amenaza con complicar el estado de la cancha. Mientras Fernando Ortiz recupera soldados y ya sabe a quién enfrentaría en una eventual semifinal, en la cantera alba resuena con fuerza un apellido histórico gracias a un promisorio goleador. En paralelo, Colo Colo Femenino selló su pase a la ronda de las cuatro mejores con una contundente campaña global.
La expectación crece en Macul a medida que se acerca el duelo definitorio por los cuartos de final de la Copa Chile. Colo Colo recibirá este martes a Deportes Puerto Montt con la primera opción de sellar su clasificación tras la ajustada victoria obtenida en el sur, pero el entorno del partido está marcado por condicionantes que escapan al control de Fernando Ortiz. Las alertas meteorológicas sobre la capital amenazan con poner a prueba, una vez más, el resistido drenaje y la estabilidad de la cancha principal del Estadio Monumental, un césped que ya venía siendo cuestionado por la dirigencia y que podría emparejar las acciones a favor del siempre aguerrido estilo del elenco “Delfín”.
A pesar de la incertidumbre climática, el cuerpo técnico albo respira al recuperar variantes defensivas cruciales para sostener la ventaja, en un escenario donde el cuadro del torneo ya arrojó a un viejo rival en el horizonte. Mientras el primer equipo masculino afina detalles, el orgullo institucional se fortalece en otras áreas de Pedrero: la rama femenina volvió a exhibir su jerarquía aplastando rivales en su ruta al título, y en las divisiones menores, la nostalgia se apoderó de los hinchas al ver brillar el apellido de un icónico goleador nacional en la espalda de una nueva promesa canterana.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del clima en Macul, la revisión técnica de la cancha en la previa del partido, la confirmación oficial del once titular de Fernando Ortiz y toda la información para no perderte el choque ante Puerto Montt por Copa Chile.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).