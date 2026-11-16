Datos Clave Líder: Esteban Pavez suma 2.357 minutos en la liga peruana con Alianza Lima, titular en sus 27 partidos. En Brasil: Erick Pulgar fue titular en 22 de sus 24 partidos con Flamengo, con 1.851 minutos. Goleador: Gonzalo Tapia marcó seis goles en apenas 581 minutos de MLS con Columbus Crew.

Después de revisar a los chilenos con más minutos en Europa, miramos al otro lado del mapa. Estos son los chilenos en el extranjero que más juegan en Sudamérica, México y la MLS, según los datos de FotMob en la liga de cada país, actualizados a este lunes 16 de noviembre.

Consideramos solo partidos de liga en la temporada 2026, que en Brasil, Argentina, Perú y Estados Unidos se juega en el año calendario. En México, el dato corresponde al Apertura en curso.

1. Esteban Pavez, Alianza Lima: 2.357 minutos

El volante es el chileno con más minutos en el continente. Jugó 27 partidos en la liga peruana, los 27 como titular, con un gol, dos asistencias y una nota promedio de 7,26 en FotMob.

2. Erick Pulgar, Flamengo: 1.851 minutos

El volante es pieza fija en uno de los grandes de Brasil: 24 partidos en el Brasileirão, 22 como titular, y dos goles.

3. Brayan Cortés, Argentinos Juniors: 1.770 minutos

El arquero suma 19 partidos en la liga argentina, con una nota promedio de 7,03. Su nombre apareció este lunes en la conversación sobre el arco de la U para 2027, cuando Johnny Herrera dijo en TNT Sports que se lo llevaría “por rendimiento”.

4. Benjamín Kuscevic, Toronto FC: 1.580 minutos

El defensor fue titular en los 19 partidos que jugó en la MLS.

5. Vicente Pizarro, Rosario Central: 1.566 minutos

El volante fue titular en sus 18 partidos de la liga argentina, con un gol, una asistencia y la mejor nota promedio de este grupo: 7,29.

Del sexto al décimo

Matías Catalán (Talleres, Argentina): 17 partidos, 16 como titular, 1.369 minutos y dos asistencias.

17 partidos, 16 como titular, 1.369 minutos y dos asistencias. Rodrigo Echeverría (León, México): 14 partidos, 12 como titular, 1.032 minutos y una asistencia.

14 partidos, 12 como titular, 1.032 minutos y una asistencia. Guillermo Maripán (Internacional, Brasil): 11 partidos, todos como titular, 968 minutos.

11 partidos, todos como titular, 968 minutos. Paulo Díaz (Atlanta United, MLS): 12 partidos, 11 como titular, 914 minutos.

12 partidos, 11 como titular, 914 minutos. Diego Valdés (Vélez Sarsfield, Argentina): 14 partidos, ocho como titular, 697 minutos y cinco asistencias.

Los que juegan menos

En el otro extremo aparecen los dos chilenos de Boca Juniors: Carlos Palacios suma 286 minutos en ocho partidos, con dos titularidades, y Williams Alarcón, 241 minutos en cinco partidos.

En la MLS, Alexander Aravena jugó 23 partidos con Portland Timbers, pero solo cuatro como titular, con 566 minutos y dos goles.

El caso de Gonzalo Tapia

El delantero de Columbus Crew no está entre los que más minutos suman, pero sí entre los más eficaces: seis goles y dos asistencias en 581 minutos de MLS, es decir, un gol cada menos de 100 minutos, como contamos en la nota sobre su temporada.

Qué dicen los números

Esta es nuestra lectura, basada en los datos: a diferencia de Europa, donde en nuestra revisión solo Gabriel Suazo es titular fijo en una de las cinco grandes ligas, en América hay un grupo amplio de chilenos con continuidad real. Pavez, Pulgar, Kuscevic y Pizarro fueron titulares en casi todos sus partidos, y otros cinco superan los 690 minutos. Para La Roja, la base con más minutos está hoy más cerca de casa que en el Viejo Continente.

Lo que viene: La Roja enfrenta a Colombia este martes a las 20:00 horas en el Monumental, antes de que los chilenos vuelvan a sus ligas.