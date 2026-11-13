Datos Clave Resultado: El Betis de Manuel Pellegrini venció 3-2 al Navalcarnero, de cuarta división, en la prórroga de la primera ronda de la Copa del Rey. El escenario: Se jugó en Santo Domingo, el estadio de Alcorcón donde el Real Madrid de Pellegrini cayó 4-0 en 2009. Las bajas: El técnico chileno no tuvo a nueve jugadores citados a sus selecciones por la fecha FIFA.

Manuel Pellegrini volvió al estadio de su peor noche copera y estuvo a dos minutos de revivirla. El Real Betis del técnico chileno perdía 2-1 ante el Navalcarnero, de la Segunda Federación española, cuando se jugaba el tiempo añadido, y recién en la prórroga sentenció un 3-2 que lo mete en la segunda ronda de la Copa del Rey.

El partido se disputó el jueves en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, el mismo recinto donde el 27 de octubre de 2009 el Real Madrid de Pellegrini cayó goleado 4-0 ante el Alcorcón, también por Copa. Según la crónica de la agencia EFE, pasaron 17 años y 16 días entre una visita y otra.

Un asedio que no se reflejaba en el marcador

El arranque fue el que buscaba el Betis: Rodrigo Riquelme abrió la cuenta a los cinco minutos. Desde ahí, el arquero local Álvaro Calado se transformó en figura y le negó el segundo gol al Betis en tres ocasiones antes del descanso, según El Gol Digital, que registró un 74 % de posesión verdiblanca en el primer tiempo.

El Navalcarnero castigó en sus dos llegadas más claras. Al inicio del segundo tiempo, Varo López empujó un rebote tras un remate en el poste para el 1-1, y a falta de poco más de diez minutos Kensly Vázquez, que había entrado desde la banca, firmó el 2-1 tras una jugada del propio Varo.

La banca y un canterano rescataron al Betis

Pellegrini buscó la reacción desde el banco: metió a Isco por Antony en el segundo tiempo y luego al canterano Rodrigo Marina. Fue Marina quien, en el minuto 92 y tras un centro de Aitor Ruibal, marcó el 2-2 que forzó la prórroga.

En el alargue, Calado volvió a tapar un cabezazo de Diego Llorente, pero el rebote le quedó a Riquelme, que puso el 3-2 en el minuto 96. El final todavía tuvo sobresaltos: Isco falló un penal que habría liquidado el partido y Ruibal fue expulsado por doble amarilla, según la ficha de EFE.

Lo que Pellegrini había advertido

El escenario no lo tomó por sorpresa. Una semana antes, el DT ya había dicho que no era ideal tener a nueve jugadores fuera por la fecha FIFA justo para este duelo, y según EFE advirtió a su plantel que no había que fiarse de un rival cuatro categorías inferior. El Navalcarnero, además, ya había llevado al Getafe hasta la prórroga en la Copa del año pasado.

Tras el partido, Pellegrini defendió a su equipo en conferencia de prensa. “El resultado no reflejaba lo que estaba aconteciendo dentro del campo. A mi equipo no le faltó actitud”, afirmó, según recogió Cooperativa. Y agregó: “No tendría ningún reproche al equipo por lo que hizo hoy”.

Qué deja la noche de Santo Domingo

Nuestra lectura, basada en lo informado: los números respaldan el diagnóstico de Pellegrini, porque el Betis tuvo la pelota y las ocasiones, pero el partido también expuso cuánto depende hoy de su plantel completo. Sin sus nueve seleccionados, la clasificación llegó gracias a dos goles de Riquelme y a un canterano que entró en la recta final, y no por un dominio que se tradujera en el marcador.

A diferencia de 2009, esta vez el chileno sale de Santo Domingo con la clasificación en el bolsillo. El Betis espera ahora rival para la segunda ronda de la Copa del Rey, mientras recupera a sus internacionales tras la fecha FIFA.