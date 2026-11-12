Datos Clave Interés: El medio mexicano Fútbol Total sostiene que Monterrey ve a Alexis como una “posibilidad de mercado” para 2027. Conexión: El técnico de Rayados es Matías Almeyda, quien dirigió al chileno en el Sevilla durante la temporada 2025-26. Montreal: Alexis cerró su primera campaña en la MLS sin goles ni asistencias en 15 partidos, cuatro como titular.

Alexis Sánchez vuelve a sonar en México. El medio Fútbol Total aseguró que Monterrey considera al delantero chileno una “posibilidad de mercado” si deja el CF Montreal a fin de año, y que el técnico de Rayados, Matías Almeyda, sería clave en una eventual operación, según recogieron Cooperativa y BioBioChile este miércoles.

Por ahora es un reporte de prensa, sin oferta ni negociación confirmada por ninguno de los clubes involucrados.

Qué dice el reporte desde México

Según Fútbol Total, Monterrey ya había intentado fichar a Alexis antes de su llegada a la MLS, para reunirlo con Almeyda. El medio agrega que para el club mexicano “no sería complicado pagarle los 800 mil dólares anuales que recibe por temporada, una cifra que incluso podrían incrementar”.

La puerta de salida existe. Como contamos en su situación en un CF Montreal en venta, el chileno tiene contrato hasta mediados de 2027, pero una cláusula le permitiría salir al término de este año.

Lo que se esperaba de él en Montreal

Alexis llegó a Canadá en agosto como gran figura. En el anuncio oficial, Luca Saputo, director deportivo del club, afirmó que estaban “convencidos de que tendrá un impacto inmediato tanto dentro de la cancha como en el vestuario”, según la nota de ESPN.

El resultado fue otro. Según el balance de Emol, el tocopillano jugó 15 partidos, cuatro como titular, y por primera vez en su carrera profesional cerró una temporada sin goles ni asistencias. En el último partido, la derrota 2-0 ante Vancouver Whitecaps del sábado 7, entró a los 66 minutos con su equipo abajo 1-0 y no pudo cambiar el resultado. Montreal terminó último del Este con 26 puntos.

Los números con Almeyda en Sevilla

El vínculo con Almeyda es el argumento central del reporte mexicano. Con el Sevilla, en la temporada 2025-26, Alexis disputó 30 partidos entre todas las competencias, con cuatro goles y dos asistencias, de acuerdo con ESPN.

Monterrey, además, tiene historia con delanteros chilenos: allí es leyenda Humberto Suazo, quien acaba de entrar al Salón de la Fama del fútbol mexicano.

Nuestra lectura: la oferta sería volver a un técnico que ya lo usó

Esta es nuestra lectura, basada en los datos anteriores: lo que Monterrey podría ofrecerle no es tanto dinero como contexto. Sus seis participaciones en gol en el Sevilla de Almeyda no fueron una temporada brillante, pero contrastan con el cero absoluto de Montreal, en un equipo que ganó seis de 34 partidos. Para un jugador de su trayectoria, volver a un entrenador que ya lo conoce pesa más que cualquier cifra del reporte.

El calendario también empuja. La MLS jugará en 2027 una temporada corta de febrero a mayo antes de alinearse con el calendario europeo, según Emol, de modo que quedarse significaría, al menos, medio año más en Montreal.

El próximo paso es de Alexis: antes de fin de año deberá decidir si activa la cláusula que le abre la puerta de salida.