Datos Clave Futuro: Pellegrini no definió su continuidad en el Betis y dijo que ambas partes buscarán “el momento adecuado”. Próximo partido: El Betis recibe a Navalcarnero este jueves por la Copa del Rey. Plantel: El técnico chileno cuenta con nueve ausencias por convocatorias internacionales y descartó problemas con Giovani Lo Celso.

Manuel Pellegrini volvió a esquivar la pregunta por su renovación. El técnico chileno del Real Betis dijo en conferencia de prensa que su atención está en el duelo de este jueves ante Navalcarnero por la Copa del Rey y que el tema de su continuidad se conversará cuando las dos partes lo estimen conveniente.

Consultado por su futuro, Pellegrini reconoció que ya había entregado una respuesta antes. “La verdad que estoy preocupado del partido de la Copa del Rey. Hay dos partes que se tienen que juntar y se verá el momento adecuado que las dos estimen conveniente”, afirmó.

Copa del Rey: ilusión y cuidado con el rival chico

El Betis debuta en la Copa del Rey ante un rival de menor categoría, y Pellegrini pidió no confiarse. “Afrontamos el partido con mucha ilusión de poder comenzar con el pie derecho”, manifestó.

El técnico advirtió que ese tipo de duelos suele traer sorpresas. “Hay muchos ejemplos de equipos de superior categoría que han caído”, sostuvo, y agregó que “a quien le toque jugar, tiene que demostrar por qué está en el plantel de Betis”.

Pellegrini también remarcó que el plantel debe responder en tres competiciones, con “la seriedad y exigencia que el fútbol exige”, según sus palabras en la conferencia.

Nueve ausencias y el caso Lo Celso

El entrenador abordó las nueve bajas por llamados a selecciones, tema que ya había tratado antes del partido ante Elche, como contamos en Pellegrini y los nueve seleccionados del Betis. Aseguró que cuenta con alternativas suficientes para enfrentar el compromiso.

Además descartó problemas con Giovani Lo Celso, a quien dejó fuera de la convocatoria ante Elche. Explicó que se trató exclusivamente de una decisión técnica.

El Betis llega a la Copa del Rey tras vencer 2-0 al Elche de Lucas Cepeda, un partido que repasamos en este análisis del cambio de Pellegrini.

Qué significa para el Betis y para Pellegrini

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: Pellegrini no cierra ni abre la puerta a la renovación, y deja el tema para después de un partido que el club no puede perder. La frase “hay dos partes que se tienen que juntar” sugiere que la conversación aún no tiene fecha, pero no entrega señales de ruptura.

Para los hinchas chilenos que siguen al técnico, el foco inmediato es otro: el jueves, Navalcarnero, y un plantel mermado por las selecciones que deberá responder en la Copa del Rey.