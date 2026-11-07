Datos Clave Campeón: Boca Juniors ganó 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Enner Valencia a los 95 minutos y se quedó con la Tabla Anual. Posiciones: Boca 63 puntos, Rosario Central 62 y Argentinos Juniors 60, según Diario de Cuyo. Chilenos: Palacios y Alarcón, en el plantel campeón; Pizarro, con Rosario Central, y Cortés, con Argentinos, se quedaron sin el título.

La definición fue para el infarto: Boca Juniors venció 1-0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia a los 95 minutos y se consagró campeón de la Tabla Anual, quitándole el título a Rosario Central, el equipo de Vicente Pizarro. En el plantel xeneize están los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, protagonistas de la jornada que anticipamos en nuestra guía de los cuatro chilenos en juego.

Central ganó, pero Boca ganó sobre la hora

Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández en el primer tiempo y de Emanuel Coronel en el cierre, y jugó con diez desde la expulsión de Gastón Ávila. Con ese resultado, y con Boca igualando 0-0, el Canalla fue campeón provisional, hasta que llegó el gol de Valencia.

Según Infobae, Valencia entró por Leandro Paredes a los 75 minutos y definió tras una duda del arquero Matías Borgogno. Boca terminó con 63 puntos y Central con 62.

Argentinos de Brayan Cortés se quedó sin nada

El otro equipo con un chileno en la pelea, Argentinos Juniors, perdió 0-2 con Huracán, con goles de Óscar Cortés y Bruno Barticciotto, y terminó tercero con 60 puntos. Según Infobae, quedó en la zona de repechaje para la Copa Libertadores 2027, y Brayan Cortés deberá volver a Colo Colo a fin de año al terminar su cesión, según Emol.

Qué se sabe de los chilenos de Boca

La Tercera ubicó a Palacios y Alarcón en la banca en el once inicial de Boca. Las crónicas consultadas no informan si ingresaron ni cuántos minutos jugaron.

Antes de la fecha, C5N informó que el campeón de la Tabla Anual obtenía un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027, aunque otras notas hablan de la Supercopa Internacional, por lo que conviene esperar la confirmación oficial de la liga.