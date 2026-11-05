Datos Clave Resultado: Crystal Palace 1-1 Hoffenheim, por la fase de liga de la Europa League, en Selhurst Park. Osorio: entró a los 75′ por Jean-Philippe Mateta, con su equipo perdiendo 0-1. Cierre: Adam Wharton fue expulsado a los 77′ y Daichi Kamada igualó a los 90’+1′.

Darío Osorio ingresó a los 75 minutos y Crystal Palace rescató un 1-1 ante Hoffenheim en Selhurst Park, por la Europa League, con un gol de Daichi Kamada en el primer minuto de descuento, según el registro del partido de ESPN. El chileno partió desde el banco y tuvo dos remates, uno de ellos al arco, en el cierre.

Así se dio el partido

Hoffenheim se puso en ventaja a los 7 minutos con un gol de Alexander Prass, tras una contra asistida por Tim Lemperle. El Palace tuvo más la pelota en el total del partido, con 54,7% de posesión frente a 45,3%, pero se fue al descanso con el 0-1 en contra.

En el segundo tiempo, el entrenador del Palace movió su banco: a los 55 minutos entraron Óscar Mingueza y Eddie Nketiah, y a los 75 ingresaron Osorio, por Jean-Philippe Mateta, y Dwight McNeil. Dos minutos más tarde, Adam Wharton vio su segunda amarilla y el equipo londinense quedó con diez.

Pese a la inferioridad, el Palace se fue arriba y consiguió el empate a los 90’+1′ con un disparo de Kamada desde el centro del área. Terminó con 13 remates, cinco al arco, frente a 15 y cinco de Hoffenheim.

Qué hizo Osorio

Según las estadísticas de ESPN, Osorio sumó dos remates, uno de ellos al arco, y recibió una falta en los minutos que estuvo en cancha. No marcó ni asistió.

Son dos remates en un cierre de partido, frente a los tres que ESPN le registra en total en sus cinco apariciones en la Premier League de esta temporada, sin ninguna titularidad. En la Europa League no había sido titular antes de esta noche y tenía un remate. Sus dos partidos como titular con el Palace fueron por la Carabao Cup.

Osorio fue convocado por Nicolás Córdova para los amistosos de La Roja ante Colombia, como contamos en la nómina para la fecha FIFA de noviembre. Revisa también su ingreso ante el Tottenham.

Qué significa para Osorio y el Palace

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el chileno entró cuando el partido estaba cuesta arriba y con su equipo a punto de quedar con diez. Su aporte fue de llegada, con dos remates en pocos minutos, pero sin gol ni asistencia, y sigue sin ser titular en la Premier League ni en la Europa League.

Antes de este partido, el Palace tenía cuatro puntos en tres encuentros de la fase de liga, según la tabla de ESPN; con este empate llega a cinco en cuatro partidos. Osorio buscará ahora más minutos antes de viajar a La Roja, que enfrenta a Colombia el viernes 13 de noviembre en Cali.