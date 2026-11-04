Datos Clave Roja: Maripán, suplente, fue expulsado en los descuentos del 1-0 del Inter ante Coritiba. Sanción: será baja en el partido ante Vasco, el jueves 19 de noviembre, según Vavel Brasil. Tabla: el Inter suma 38 puntos y salió de la zona de descenso por una unidad.

Guillermo Maripán no pisó la cancha y aun así será baja en el próximo partido de su equipo. El defensa chileno fue expulsado desde la banca en el 1-0 del Internacional de Porto Alegre sobre Coritiba, y según informó Vavel Brasil no podrá jugar el duelo del jueves 19 de noviembre ante Vasco da Gama, en un momento en que el Inter pelea por salir del fondo de la tabla.

Qué pasó en el Beira-Rio

El partido, por la fecha 34 del Brasileirao, se mantuvo sin goles hasta el minuto 90+6, cuando Alerrandro convirtió un penal sancionado tras revisar el VAR. Tras la celebración, según BioBioChile, Maripán discutió desde el banco con Breno Lopes, delantero de Coritiba, y el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. Puranoticia agrega que el chileno empujó al atacante.

Era un partido que el Inter necesitaba: el equipo llegaba golpeado por la derrota 2-1 ante Fluminense del 28 de octubre, según Vavel Brasil, y el técnico Eduardo Baptista habló después del “gol de la esperanza”. “Salió un peso del tamaño del Beira-Rio, un peso importante”, afirmó el entrenador, en declaraciones traducidas por Al Aire Libre.

La tabla y lo que viene

Con la victoria, el Inter llegó a 38 puntos y salió de la zona de descenso por solo una unidad, de acuerdo con BioBioChile. Detrás aparecen el Gremio con 37 puntos y el Corinthians con 36, equipos que debían jugar después y que pueden cambiar el panorama, según Puranoticia.

El próximo compromiso del Inter es visitando a Vasco da Gama, el jueves 19 de noviembre, y allí Maripán no estará disponible.

Qué significa para el chileno y para La Roja

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: la roja le resta una opción al Inter justo cuando acaba de salir de la zona de descenso por un punto, y deja a Maripán, seleccionado de La Roja, fuera de un partido de visita por una acción que no tuvo que ver con el juego.

El caso es otro ejemplo de la presencia de chilenos en las ligas de la región, que seguimos en nuestra sección de chilenos en el extranjero. En Brasil también está Erick Pulgar, cuya cláusula en el Flamengo repasamos aquí.

Habrá que ver cómo termina la fecha para el Inter y si el club informa algún detalle adicional sobre la situación del chileno.