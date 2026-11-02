Datos Clave Cláusula: US$10 millones, un aumento cercano al 150% frente a los US$4 millones anteriores. Contrato: la renovación con Flamengo llega hasta diciembre de 2029 y se oficializó en septiembre. Sueldo: cerca de US$3,6 millones anuales, el mejor pagado entre los futbolistas chilenos, según Cooperativa.

Flamengo fijó una cláusula de salida de 10 millones de dólares para Erick Pulgar, según informó La Tercera y recogió Cooperativa este lunes. La cifra más que duplica los 4 millones que figuraban antes de la renovación del volante chileno, un aumento cercano al 150 por ciento.

Qué cambió con la renovación

El contrato de Pulgar con el club carioca se extiende hasta diciembre de 2029 y fue oficializado en septiembre. Con el nuevo acuerdo, el antofagastino pasó a ganar cerca de 3,6 millones de dólares al año, lo que lo convierte en el futbolista chileno mejor pagado, según Cooperativa.

El reporte agrega que el NEOM, de Arabia Saudita, mostró interés en el jugador durante el último mercado de fichajes. El técnico portugués Leonardo Jardim reconoció que intervino en las negociaciones para retenerlo, porque lo considera una pieza fundamental de su esquema.

Un chileno clave en el Brasileirao

Pulgar llegó al fútbol brasileño en 2022 y ha ganado dos títulos de la Copa Libertadores con Flamengo.

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: elevar la cláusula de 4 a 10 millones de dólares muestra que el club quiere que cualquier oferta por el volante deba ser considerablemente más alta, y que lo ve como una pieza que no piensa soltar a corto plazo.

Mientras su futuro parece atado a Río de Janeiro hasta 2029, puedes revisar cómo le fue a Flamengo en su última goleada ante el Vasco y más noticias de los chilenos en el extranjero.