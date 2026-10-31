Datos Clave El gol: Ben Brereton Díaz abrió la cuenta en el 1-0 de Sheffield United sobre Wrexham, pasada la media hora de juego. Los números: 1 gol y 1 asistencia en 12 partidos y 745 minutos del Championship 2026/27, según FotMob. El contexto: Los Blades llevan seis partidos seguidos marcando en la liga y subieron al décimo lugar.

Ben Brereton Díaz por fin tiene gol en el Championship. El delantero chileno marcó el único tanto del 1-0 de Sheffield United sobre Wrexham, en Bramall Lane, y llegó en el partido 12 de su campaña en el Championship. Aquí repasamos cómo llegó el gol y qué significa para su campaña.

Cómo fue el gol: estar en el lugar justo

La jugada nació de un pase largo de Japhet Tanganga hacia Jordan Ayew. Ayew se dio vuelta dentro del área y sacó un remate bajo y fuerte, que el arquero Anthony Patterson alcanzó a rechazar. Brereton, el más rápido en reaccionar, empujó el rebote al arco desde corta distancia, según el relato de Sheffield United Way. Fue pasada la media hora.

No había sido una noche fácil de entrada para el chileno. Según esa misma crónica, antes del gol había cabeceado desviado un centro de Romelle Donovan y en el minuto 16 Joe Worrall le quitó el balón en la puerta del área. Brereton salió reemplazado por Arblaster en el minuto 79, según FotMob, que le dio una nota de 7,6 por el partido.

Lo que se esperaba de él

Brereton llegó a Sheffield United a préstamo, como contamos cuando dejó atrás su peor momento con un nuevo préstamo, y su técnico, Chris Wilder, lo respaldó públicamente tras el partido. “Sé cuáles son sus cualidades, sé cómo es su carácter”, afirmó el DT en declaraciones a Sky Sports, traducidas por Al Aire Libre.

Wilder también reconoció que su llegada era codiciada: “Hay muchos clubes de la división que lo querían y estamos felices de que nos eligiera”. Y sobre la espera por el gol agregó: “No todos llegan a pleno rendimiento desde el inicio. Nadie, sea cual sea la división, a veces tarda en arrancar, pero eso no le hará mal”.

El propio delantero lo vivió con alivio. “Es bueno romper el hielo”, dijo a Sky Sports, también en traducción de Al Aire Libre. Añadió que sabía que había marcado un par de goles ante Wrexham la temporada pasada y que esperaba repetirlo.

Los números de Brereton en el Championship

El dato del rival le sirve de contexto: según Sky Sports, fue su tercer gol en tres partidos ante Wrexham, equipo al que ya le había marcado en los dos duelos con Derby la temporada pasada. Más allá de ese cruce, FotMob contabiliza para esta campaña:

12 partidos del Championship, 10 de ellos como titular.

745 minutos jugados.

1 gol y 1 asistencia.

Una nota promedio de 6,77.

Es decir, un gol cada 745 minutos hasta este viernes, ya que el tanto ante Wrexham es el único de la lista. La nota de 7,6 en este partido queda por encima de su promedio del torneo.

El equipo, en tanto, llega en alza. Sky Sports informó que Sheffield United lleva seis partidos seguidos marcando en la liga, su mejor racha desde una de 13 encuentros entre enero y abril de 2026, y que con la victoria subió al décimo lugar.

Qué significa para el chileno

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el gol fue de oportunismo dentro del área, un rebote bien leído, más que de una jugada armada por él. Con un solo tanto en 745 minutos, su aporte hasta ahora estaba más en el movimiento que en la producción, y este gol le da algo de aire en un equipo que ya anota con regularidad.

Brereton mencionó que se viene el parón internacional, una pausa que llega justo cuando consiguió su primer gol. Después de ese receso, el chileno tendrá la oportunidad de mostrar si este gol era el comienzo de una racha. Mientras tanto, puedes seguir cómo les va a otros chilenos en el exterior en nuestra cobertura de Erick Pulgar y Flamengo.