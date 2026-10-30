Datos Clave Resultado: Flamengo goleó 4-1 a Vasco da Gama en São Januário, con Erick Pulgar de titular. Tabla: El líder suma 73 puntos, tres más que Palmeiras, con cinco fechas por jugar. Lo que viene: Flamengo recibe a Grêmio en el Maracanã, en la próxima fecha del Brasileirao.

Erick Pulgar fue titular en el 4-1 de Flamengo sobre Vasco da Gama, por la fecha 33 del Brasileirao, y el equipo del chileno llegó a 73 puntos. Palmeiras, su perseguidor, empató sin goles con Santos y quedó a tres, con cinco fechas por jugarse.

Los goles de la goleada en São Januário

Pedro abrió la cuenta a los 10 minutos y Alan Lescano igualó para Vasco a los 15, pero el delantero volvió a marcar a los 41 y Flamengo se fue al descanso arriba. En el complemento, Samuel Lino anotó a los 53 y a los 85 minutos para sellar el 4-1.

10’ y 41’: Pedro, para Flamengo.

Pedro, para Flamengo. 15’: Alan Lescano, para Vasco.

Alan Lescano, para Vasco. 53’ y 85’: Samuel Lino, para Flamengo.

Según el reporte de Cooperativa, Pulgar partió desde el inicio, aunque la nota no precisa cuántos minutos jugó. Flamengo había quedado en la cima tras ganarle sobre la hora a Atlético Mineiro, como contamos en su momento.

¿Cuánto se estira el liderato a cinco fechas del final?

La respuesta corta: tres puntos. Flamengo tiene 73 y Palmeiras 70, de modo que el líder todavía no puede respirar tranquilo. Un tropiezo en cualquiera de las cinco fechas que quedan deja la punta abierta.

La próxima prueba será en casa: Flamengo recibe a Grêmio en el Maracanã. Palmeiras, que no pudo ganar ante Santos, necesita que el líder falle para acortar la distancia. Vasco, con 38 puntos, es decimotercero, queda a un puesto de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a tres puntos de los puestos de descenso. Su próximo rival es Athletico Paranaense.

Qué significa para Pulgar

Esta es nuestra lectura, basada solo en los datos anteriores: con el título en juego, el chileno sigue siendo una pieza de la formación inicial en la parte decisiva de la temporada. Si Flamengo mantiene los tres puntos de ventaja, Pulgar llegaría a las últimas fechas peleando el campeonato brasileño.

Para seguir a los chilenos que juegan fuera, revisa la sección de Erick Pulgar. El próximo capítulo es el duelo con Grêmio en el Maracanã.