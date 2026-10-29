Datos Clave Quién: Alexis Sánchez, delantero chileno de CF Montreal. Resultado: Charlotte FC 4, CF Montreal 0, por la fecha 32 de la MLS. Lo que viene: Montreal visita a New York City en la próxima fecha.

El chileno Alexis Sánchez jugó la segunda mitad de la derrota de CF Montreal por 4-0 ante Charlotte FC, por la fecha 32 de la MLS, en un partido en el que su equipo recibió tres goles después de su entrada.

Entró con 1-0 y el partido se escapó

Sánchez fue suplente e ingresó a los 63 minutos por Daniel Ríos, cuando Charlotte ya ganaba 1-0 con un gol tempranero de Idan Toklomaty, a los 7.

A los cuatro minutos de su ingreso llegó el 2-0, de Liel Abada (67’). El israelí fue la figura de la noche: marcó también a los 79 y a los 83 minutos y firmó su triplete en el estadio Bank of America.

Montreal suma cinco partidos sin ganar

Con el resultado, Montreal acumula cinco partidos consecutivos sin ganar en la MLS y sigue último en la Conferencia Este, con 25 puntos. Charlotte, en cambio, llegó a 50 y está en zona de play-offs.

Qué significa para Alexis

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el chileno entró cuando el partido ya estaba cuesta arriba y no pudo cambiar su rumbo, en un equipo que suma cinco partidos sin ganar.

En la próxima fecha, Charlotte enfrentará a Orlando City y CF Montreal visitará a New York City. Para Sánchez será otra oportunidad de sumar minutos y de cortar la racha sin victorias de su equipo.