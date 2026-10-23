Datos Clave Eliminación: Flamengo empató 0-0 con Estudiantes en el Maracaná y perdió 3-2 en los penales la semifinal de la Libertadores. Pulgar: El volante chileno fue titular y salió en el minuto 82, reemplazado por Bruno Henrique. La final: Estudiantes jugará contra Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Erick Pulgar y Flamengo se quedaron sin la final de la Copa Libertadores. El volante chileno fue titular en la vuelta de la semifinal en el Maracaná, pero el Mengao empató 0-0 con Estudiantes de La Plata y cayó 3-2 en la tanda de penales, en la noche del jueves 22 de octubre.

La serie había comenzado con otro 0-0 en Argentina, de modo que todo se definió desde los doce pasos. El gran protagonista fue el arquero uruguayo Fernando Muslera, que atajó los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. En Estudiantes solo falló Edwin Cetré, que primero se resbaló y en su segundo intento envió la pelota por encima del arco de Agustín Rossi.

Un partido cerrado, con Estudiantes con diez

El arranque fue parejo, con Flamengo más punzante por la izquierda y Estudiantes con peligro en pelota detenida. El partido cambió en el minuto 50, cuando Baltasar Rodríguez vio la segunda amarilla y el equipo argentino pasó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos.

Aun así, el Mengao tuvo la pelota y no encontró cómo abrir la defensa rival. La misma crónica señala que Flamengo abusó de los centros, casi todos controlados por Muslera, y que la ocasión más clara fue un cabezazo de Paquetá en el minuto 87.

Qué hizo Pulgar en el Maracaná

Pulgar jugó desde el inicio y fue reemplazado por Bruno Henrique en el minuto 82, cuando el técnico Leonardo Jardim ya pensaba en los penales. El chileno se queda así sin su tercera final continental.

Estudiantes y Palmeiras jugarán la final

Estudiantes volvió a una final de Libertadores después de 17 años, desde la que ganó en 2009 a Cruzeiro. Su rival será Palmeiras, que eliminó a Fluminense, también por penales, en la otra semifinal. El partido decisivo se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Qué significa para Pulgar y Flamengo

Con lo publicado, la eliminación cierra el camino del chileno en la Libertadores 2026: no estará en Montevideo. Flamengo había armado un plantel europeo precisamente para ganar la Copa, por lo que el golpe es mayor para el club carioca.

Antes del partido explicamos dónde verlo en Chile. Esta semana también fue amarga para otro chileno en el exterior, Alexis Sánchez en la final canadiense. Queda por ver cómo sigue la temporada de Pulgar con Flamengo, que ya no tiene la Libertadores entre sus objetivos.