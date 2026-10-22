Flamengo y Estudiantes de La Plata juegan este jueves 22 de octubre, a las 21:30 horas de Chile, la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, y el volante chileno Erick Pulgar podría ser protagonista. El partido se ve por ESPN Premium, ESPN 5 y Disney+ Premium, según Redgol.

Hora y estadio del partido

Fecha: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. Hora: 21:30 horas (Chile).

21:30 horas (Chile). Estadio: Maracaná, Río de Janeiro (Brasil).

Maracaná, Río de Janeiro (Brasil). Instancia: vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores; el ganador define al segundo finalista.

Dónde ver a Flamengo vs Estudiantes en Chile

TV: ESPN Premium y ESPN 5.

ESPN Premium y ESPN 5. Streaming: Disney+ Plan Premium, para usuarios previamente suscritos.

Infobae también lista el partido con transmisión de ESPN y Disney+. Redgol agrega que habrá señal en Chilevisión Web, Chilevisión YouTube y Pluto TV; ese dato no lo pudimos confirmar en una segunda fuente, por lo que conviene revisar la señal el mismo día.

¿Cómo llegan Flamengo y Estudiantes?

La serie está abierta: la ida, disputada en Argentina, terminó 0-0, con Pulgar presente en la cancha, según Redgol. Con ese resultado, Flamengo cierra en casa y buscará quedarse con el paso a la final.

El Mengao llega después de vencer por 3-0 a Bahía como visitante por el Brasileirao y con una racha de 14 partidos consecutivos sin perder como local en el Maracaná desde mayo. Estudiantes, en cambio, cayó por 2-1 ante San Lorenzo por el Torneo Clausura y deberá cambiar rápido el foco para el desafío en Río.

Qué se juega Pulgar

Con la información publicada, el chileno afronta un partido de eliminación en uno de los escenarios más grandes del continente. Si Flamengo avanza, el chileno estaría en la final de la Libertadores. Antes de esta semifinal ya habíamos seguido su carrera en Brasil en nuestros Partidos de hoy del 8 de octubre.

El pitazo inicial es a las 21:30 horas, y el resultado definirá quién acompaña en la final al otro clasificado.

Fuentes: Redgol, Infobae.