Datos Clave Resultado: Swansea City goleó 3-0 a Cardiff City este domingo en el derbi de Gales del Sur, por la fecha 18 de la Championship. Vigouroux: El arquero de La Roja jugó los 90 minutos, terminó con el arco en cero y realizó dos atajadas, según Sportmonks. Lo que viene: Swansea, ahora séptimo y en zona de playoffs, visita a Bristol City el próximo sábado.

Lawrence Vigouroux tuvo una mañana tranquila y feliz en Gales. El arquero de La Roja jugó los 90 minutos en la goleada 3-0 de Swansea City sobre Cardiff City, este domingo 29 de noviembre en el Swansea.com Stadium, y cerró el derbi de Gales del Sur con el arco en cero. El triunfo devolvió a los Swans a la zona de playoffs de la Championship.

Los goles fueron de Joseph Opoku a los 15 minutos, del capitán Ben Cabango a los 57 y de Zan Vipotnik a los 69, según el registro del partido de Sportmonks y la crónica de la agencia Press Association.

Un primer tiempo sin trabajo para el chileno

El dominio local se notó desde el arranque. Cardiff no logró exigir a Vigouroux en todo el primer tiempo, según la crónica de Press Association publicada por Nation.Cymru, y su mejor opción antes del descanso fue una volea desviada de Joel Colwill.

Las cifras de Sportmonks confirman el guion: Swansea remató 27 veces, siete al arco, contra 16 intentos de Cardiff, de los cuales solo dos fueron directo a portería. Vigouroux respondió en esas dos con atajadas, y la nota de rendimiento de Sportmonks lo dejó con un 7,2.

El partido se abrió con una jugada colectiva: Josh Tymon desbordó por la izquierda, su centro fue prolongado por Ross Stewart y Opoku, solo en el área, definió para su quinto gol de la temporada. En el complemento, Cabango conectó un tiro de esquina para el 2-0, su tercer gol en derbis, y Vipotnik, a seis minutos de haber ingresado, aprovechó una pérdida en la salida de Cardiff para sellar la goleada.

Swansea vuelve a la pelea de arriba

Con el triunfo, Swansea subió al séptimo lugar de la Championship, a cinco puntos de la cima, según Press Association. Cardiff, en cambio, cayó al 19° puesto tras su tercera derrota seguida y quedó a cuatro puntos de la zona de descenso.

El equipo galés vive además un momento de transición en la banca. El exdefensor y capitán histórico Ashley Williams dirigió como técnico interino por tercera vez y, según la misma agencia, probablemente por última: se espera que Freyr Alexandersson, actual entrenador del Rosenborg, asuma para la visita a Bristol City del sábado.

Qué significa para Vigouroux y La Roja

Vigouroux fue parte de la nómina de Nicolás Córdova para la última fecha FIFA del año, los dos amistosos ante Colombia, y volvió a su club con un partido de alto voltaje. En nuestra lectura, un arco en cero en el clásico regional, con el equipo de regreso en zona de ascenso, refuerza su lugar en el arco de Swansea justo después de su paso por la selección.

El arquero tendrá su próxima prueba el sábado ante Bristol City, en el estreno del nuevo técnico. Su semana y la de los demás chilenos en Europa se puede seguir en nuestra agenda de los chilenos en el extranjero.