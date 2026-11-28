Datos Clave Resultado: Elche cayó 2-3 ante el Atlético de Madrid en el Martínez Valero y sigue sin ganar como local en LaLiga. Cepeda: Fue titular, jugó 76 minutos y terminó con tres remates, más que cualquier compañero, según Sportmonks. Temporada: Suma 14 partidos, siete como titular, dos asistencias y todavía ningún gol en la liga española.

Lucas Cepeda volvió a ser titular en el Elche, pero no le alcanzó. El chileno jugó 76 minutos en la derrota por 2-3 ante el Atlético de Madrid, este sábado 28 de noviembre en el estadio Manuel Martínez Valero, por la fecha 14 de LaLiga. Fue el jugador de su equipo que más remató, pero el primer gol de su temporada en España sigue pendiente.

Un arranque que dejó al Elche contra las cuerdas

El partido se torció en siete minutos. Alejandro Grimaldo abrió la cuenta de penal a los 5 y Kang-in Lee anotó el 0-2 a los 7. Martim Neto descontó a los 26, pero Julián Alvarez devolvió la ventaja de dos goles a los 41. Buba Sangaré puso el 2-3 apenas comenzado el segundo tiempo, a los 48, y el Elche ya no pudo empatar.

Con el triunfo, el equipo de Diego Simeone enlazó su sexta victoria consecutiva como visitante en el campeonato, según COPE. El Elche, en cambio, sigue sin conocer la victoria en el Martínez Valero esta temporada: llegaba como penúltimo de la tabla tras 13 fechas y con apenas un punto sumado en sus seis partidos como local, según el diario TodoAlicante.

Lo que hizo Cepeda: el que más intentó

Los registros de Sportmonks muestran a un Cepeda activo en ataque. El chileno remató tres veces, uno de esos disparos fue al arco, y sus tres intentos representan casi un tercio de los diez remates del Elche en todo el partido. Ningún compañero lo superó: Grady Diangana, que entró desde la banca, terminó con dos.

La contracara es que no generó ocasiones para otros: no registró pases clave en la tarde, y salió a los 76 minutos, cuando su equipo buscaba el empate. Sportmonks le dio una nota de 6,8, en la línea de la mayoría de sus compañeros.

De la banca a fijo en el once

El dato de fondo es el lugar que se ganó. En las primeras fechas de LaLiga, Cepeda fue casi siempre suplente: de los primeros ocho partidos de la temporada, solo fue titular ante el Espanyol. Desde mediados de octubre la historia cambió y el chileno partió de entrada en los últimos seis partidos de liga del Elche, ante Villarreal, Rayo Vallecano, Valencia, Real Betis, Levante y ahora el Atlético, según la base de Sportmonks.

Así llegaba a este partido, del que publicamos la guía de horario y transmisión: con continuidad en un equipo urgido por puntos y ante un rival que pelea arriba.

Los números de su temporada en España

Partidos: 14 en LaLiga, siete como titular y siete desde la banca.

14 en LaLiga, siete como titular y siete desde la banca. Minutos: 677.

677. Goles y asistencias: cero goles y dos asistencias.

cero goles y dos asistencias. Remates: 23, con diez al arco y dos tiros en los palos.

23, con diez al arco y dos tiros en los palos. Con él en cancha: el Elche ganó dos partidos, empató cinco y perdió siete.

Hay un número que resume la deuda. Según el modelo de goles esperados de Sportmonks, las ocasiones que tuvo Cepeda en la temporada valían algo más de un gol (1,08), y su cuenta sigue en cero. A eso se suman los dos remates que se fueron en los palos.

Nuestra lectura: la deuda es de eficacia, no de minutos

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos. Con seis titularidades seguidas, el problema de Cepeda en el Elche ya no es convencer para jugar, como ocurrió en sus primeros meses en España. Es convertir. El chileno genera remates, incluso en partidos como el de este sábado, en que fue el que más disparó en su equipo, pero el gol no llega.

Los goles esperados sugieren que no es solo un problema de oportunidades: con ocasiones que valían un gol, la cuenta en cero tiene una parte de mala fortuna, y los dos palos lo confirman. Para un chileno en el extranjero que ya se ganó la confianza para jugar, el primer gol en LaLiga sería mucho más que un número.

El Elche, penúltimo antes de esta fecha, seguirá buscando salir de la zona baja, y Cepeda, su primer gol en LaLiga.