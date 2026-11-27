Datos Clave Partido: Columbus Crew recibe al Inter Miami este viernes 27 de noviembre a las 22:00 horas de Chile, por el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la MLS. La serie: Columbus ganó 3-0 el primer partido en Miami y con otro triunfo avanza a las semifinales de la Conferencia Este. Tapia: El delantero chileno marcó los dos goles de Columbus en el Nu Stadium, uno de penal a los 9 minutos y otro a los 58.

Gonzalo Tapia tiene a Columbus Crew a un triunfo de dejar fuera de los playoffs de la MLS al vigente campeón. Este viernes 27 de noviembre, a las 22:00 horas de Chile, el cuadro de Ohio recibe al Inter Miami de Lionel Messi en el segundo partido de una serie al mejor de tres, con la ventaja del 3-0 conseguido en Florida y con el chileno como gran figura de ese estreno.

Si Columbus gana en casa, avanza a las semifinales de la Conferencia Este. Si gana el Inter Miami, la serie se define en un tercer partido en el Nu Stadium, el 1 o el 2 de diciembre, según informó el propio club de Ohio al anunciar el calendario. En esta primera ronda no hay alargue: si el partido termina igualado, se define directamente por penales.

El 3-0 que puso a Tapia en el centro de la serie

El primer partido, jugado el sábado 21 de noviembre en Miami, se lo llevó Columbus con autoridad. Tapia abrió la cuenta de penal a los 9 minutos, Taha Habroune anotó el 2-0 a los 52 y el chileno firmó el 3-0 a los 58, según el registro de Sportmonks. El Inter Miami jugó con diez desde los 36 minutos por la expulsión de Gonzalo Luján, que por esa tarjeta roja no estará en Columbus.

Los números del partido reflejan el dominio visitante: Columbus tuvo el 61% de la pelota y seis remates al arco, contra cuatro del local. Tapia, además, fue el jugador mejor evaluado del encuentro con un 8,4 en la nota de rendimiento de Sportmonks. El detalle de esa noche está en nuestra crónica del doblete ante Messi.

¿Cómo llegan Columbus e Inter Miami?

Cómo llegan Columbus Crew G G G G G Fecha Rival L/V Res. 21/11 Inter Miami

Major League Soccer V 3-0 7/11 Chicago Fire

Major League Soccer V 4-3 31/10 DC United

Major League Soccer L 3-0 28/10 Dallas

Major League Soccer V 2-0 24/10 Toronto

Major League Soccer L 4-2 Inter Miami P E G E P Fecha Rival L/V Res. 21/11 Columbus Crew

Major League Soccer L 0-3 7/11 Charlotte

Major League Soccer L 3-3 1/11 New England

Major League Soccer V 2-1 28/10 Cincinnati

Major League Soccer L 2-2 24/10 New York RB

Major League Soccer V 0-2 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

Columbus llega con una racha que pocos imaginaban a fines de agosto. Tras perder ante el New England Revolution el 30 de agosto era último de la Conferencia Este, pero ganó ocho de sus últimos nueve partidos de la fase regular, incluidos seis seguidos, y cerró séptimo con 47 puntos, de acuerdo con el balance que publicó el club. El Inter Miami, en cambio, terminó segundo del Este con 60 puntos y llega con un solo triunfo en sus últimos cinco partidos.

El historial reciente tampoco le sonríe al campeón. En la fase regular de 2026, Columbus empató 2-2 con el Inter Miami en agosto y le ganó 2-1 en septiembre, antes del 3-0 de los playoffs. En la base de Sportmonks, que registra estos cruces desde 2021, hay 13 partidos entre ambos, con cuatro triunfos de Columbus, siete del Inter Miami y dos empates.

Lo que se juega el chileno en Ohio

Tapia, que juega en Columbus a préstamo desde São Paulo, llegó a los playoffs con seis goles en sus primeros 11 partidos de liga, como contamos tras el cierre de la fase regular. Con el doblete en Miami subió a ocho en 12 partidos de MLS, y en los dos últimos encuentros de Columbus anotó cuatro goles.

Esta es nuestra lectura, a partir de esos datos: el chileno pasó de ser un refuerzo a mitad de temporada a ser la principal amenaza de un equipo que vive de la contundencia. Con el penal a su cargo y un Inter Miami obligado a salir a ganar, el partido le ofrece espacios a un delantero que en los últimos dos encuentros convirtió casi todo lo que tuvo.

El horario y los canales para seguir el partido en Chile están en nuestra guía de dónde ver Columbus vs Inter Miami. Si Columbus gana, su próximo rival saldrá de las otras series de la Conferencia Este; la temporada completa del delantero se sigue en Chilenos en el Extranjero.