Datos Clave Partido: Crystal Palace recibe a la Real Sociedad este jueves 26 de noviembre a las 17:00 horas (Chile), por la Europa League. Osorio: El chileno suma 48 minutos en tres partidos europeos, todos desde la banca. Frank: Será el primer partido europeo del técnico danés, que no tendrá a Ismaïla Sarr por lesión.

Darío Osorio tiene este jueves una prueba concreta con Thomas Frank. El Crystal Palace recibe a la Real Sociedad a las 17:00 horas (Chile) en Selhurst Park, por la quinta fecha de la fase de liga de la Europa League, y será el primer partido europeo del técnico danés desde que reemplazó a Pierre Sage. Para el chileno, el torneo continental ha sido una vitrina corta: 48 minutos en tres partidos, todos desde la banca.

Los números de Osorio en la Europa League

Según los registros de Sportmonks, Osorio no sumó minutos en el debut ante Lech Poznań (4-0). Después entró 15 minutos en la derrota 3-2 ante Lyon, 18 en el empate 2-2 ante Beşiktaş y 15 en el 1-1 ante Hoffenheim, su ingreso más activo: dos remates, uno al arco.

En total, el volante de 22 años acumula tres disparos en Europa y nunca ha sido titular en la competencia. Sus dos titularidades de la temporada fueron en la Copa de la Liga: 59 minutos ante Middlesbrough y 77 en el triunfo 1-0 ante Fulham.

En la Premier League el panorama es parecido. Antes del estreno de Frank sumaba 71 minutos en cuatro partidos, como contamos en el balance de sus minutos con Sage, y en la derrota 3-2 ante Coventry del sábado jugó apenas un minuto.

Qué dijo Frank antes del partido

El danés habló este miércoles en la conferencia de prensa previa y destacó la competencia. “Poder jugar la Europa League es fantástico”, afirmó, en declaraciones traducidas por Al Aire Libre desde el sitio oficial del club. También le dio el crédito al cuerpo técnico anterior, que ganó la Conference League y dejó al equipo en este torneo.

“Vamos a ser muy competitivos mañana y haremos todo lo posible para ganar el partido”, aseguró Frank, que no podrá contar con Ismaïla Sarr. El senegalés tiene una molestia en la ingle y, según el técnico, estará varias semanas fuera. Jean-Philippe Mateta, en cambio, vuelve a estar disponible, porque su suspensión solo corre para el torneo local.

Un Palace que se refugia en Europa

El contraste entre las dos competencias es fuerte. En la Premier League, el Palace es último de la tabla, mientras que en la Europa League suma cinco puntos en cuatro fechas: un triunfo, dos empates y una derrota.

Además, Selhurst Park ha sido un lugar difícil para los rivales europeos. Según los datos citados por beIN Sports, el Palace acumula ocho partidos europeos de local sin perder desde octubre de 2025, con cinco triunfos y tres empates. La Real Sociedad, por su parte, tiene un solo triunfo en 11 partidos europeos ante equipos ingleses.

El último duelo en casa dejó además una baja en el mediocampo: Adam Wharton fue expulsado a los 77 minutos ante Hoffenheim, según el registro del partido.

Nuestra lectura: el primer examen europeo con Frank

Esta es nuestra lectura, a partir de los números. Con Sage, Osorio fue un recurso para los últimos 15 o 20 minutos en Europa, nunca una primera opción. Frank todavía no muestra una idea distinta: en su estreno lo usó solo en la última jugada.

Por eso este jueves vale más que los minutos en sí. Un ingreso más largo, o una titularidad, sería la primera señal de que el nuevo técnico lo considera para la rotación en una temporada en que el Palace pelea en dos frentes muy distintos.

El partido se podrá ver en Chile por televisión y streaming, como detallamos en la guía de horario y transmisión. Después de la Real Sociedad, el Palace vuelve a la Premier League con la urgencia de salir del último lugar.