Boca Juniors recibe a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas de Chile en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura, y la seguidilla de partidos le abre una puerta a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón. Rodolfo Arruabarrena prepara cambios y una de las formaciones que adelanta la prensa argentina incluye a uno de los dos volantes en el mediocampo.

Una semana cargada después de Barranquilla

El Xeneize viene de ganar la Copa Sudamericana el sábado, con un 2-0 sobre Atlético Mineiro que cortó 18 años sin títulos internacionales. Antes había terminado primero en la tabla anual del fútbol argentino con 63 puntos, y el miércoles 2 de diciembre juega la final de la Copa Argentina ante Platense.

Con ese calendario, según El Destape, Arruabarrena planea cuatro cambios para el cruce de octavos. Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar son las grandes dudas: el campeón del mundo podría ser cuidado después de la descompensación que sufrió en una entrevista tras la final, y Ascacíbar llegó con lo justo al partido en Colombia.

Según la agencia Noticias Argentinas, Boca llega con la ilusión de cerrar un 2026 histórico, con la opción de sumar cinco títulos en el año.

Alarcón o Palacios, la variante en el mediocampo

Noticias Argentinas adelanta un once con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

La versión de El Destape es distinta y deja a los dos chilenos fuera del equipo inicial, con Rodrigo Battaglia junto a Belmonte y Delgado en el medio, y con Enner Valencia como posible reemplazante de Merentiel en ataque.

Para los chilenos sería la oportunidad de volver a la cancha después de una final en la que no sumaron minutos: Arruabarrena usó sus cinco cambios en otros jugadores, como contamos en la nota del título de Boca en Barranquilla.

Una Lepra que perdió a Florentín

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, terminó séptimo en la Zona B del Clausura con 23 puntos, pero según Noticias Argentinas vivió uno de los mejores años de su historia: peleó la tabla anual hasta el final y terminó cuarto. Viene, eso sí, de perder la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Berti no podrá contar con el volante paraguayo José Florentín, expulsado en la última fecha de la fase regular en el clásico ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. De acuerdo con Diario Uno, Gonzalo Ríos asoma como su reemplazante en el mediocampo mendocino.

Partido único y Gimnasia en el horizonte

El cruce se define en un solo partido: si hay empate, habrá alargue y, de ser necesario, penales. El ganador enfrentará en cuartos de final a Gimnasia y Esgrima La Plata, que eliminó a Newell’s con un 4-2 en tiempo extra.

Fecha: miércoles 25 de noviembre.

miércoles 25 de noviembre. Hora: 21:00 horas de Chile.

21:00 horas de Chile. Estadio: Alberto J. Armando, La Bombonera.

Alberto J. Armando, La Bombonera. Árbitro: Luis Lobo Medina, con José Carreras en el VAR.

Luis Lobo Medina, con José Carreras en el VAR. Transmisión en Chile: ESPN 5 y Disney+ Premium.

El detalle de la transmisión está en nuestra guía de horario y canal de Boca vs Independiente Rivadavia.

Boca juega el miércoles a las 21:00 horas en La Bombonera, con la final de la Copa Argentina ante Platense a solo una semana.