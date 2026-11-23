Datos Clave Avanzan: Rosario Central, de Vicente Pizarro, e Instituto, de Nicolás Guerra, ganaron sus partidos de octavos de final del Clausura argentino. Eliminados: Lanús, de Matías Sepúlveda, cayó 3-1 ante River, y Huracán, de Leonardo Gil y Bruno Barticciotto, perdió 2-1 en Córdoba. La cuenta: De los 13 chilenos que llegaron a octavos, seis ya están en cuartos, cinco quedaron fuera y dos juegan el miércoles con Boca.

El domingo chileno en los octavos del Clausura argentino dejó dos clasificados y dos despedidas. Vicente Pizarro ayudó a Rosario Central a golear a Gimnasia de Mendoza, mientras Matías Sepúlveda quedó eliminado con Lanús ante River en el Monumental, en una jornada que confirmó seis chilenos en el extranjero en los cuartos de final.

Antes del domingo, eran cinco los jugadores nacionales que salían a la cancha, como contamos en la previa de la jornada. Tres se despidieron y dos siguen.

Pizarro, en la jugada del 3-0

Rosario Central le ganó 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito y resolvió el partido en el primer tiempo. Jaminton Campaz abrió la cuenta a los 5 minutos y Enzo Copetti anotó el segundo poco después.

Pizarro, titular en el equipo de Jorge Almirón, participó en el tercero: combinó con Campaz antes del centro que Lautaro Carrera intentó despejar y terminó en su propio arco, a los 39 minutos. Facundo Lencioni descontó para Gimnasia a los 90. En cuartos, Central será local ante Barracas Central.

Sepúlveda tuvo el empate en los pies

En el Monumental, River le ganó 3-1 a Lanús. Thiago Almada abrió la cuenta de penal, Ramiro Carrera empató en el primer tiempo y Tobías Andrada puso el 2-1 a los 68 minutos, tras un rebote en el travesaño de un tiro libre de Almada.

Con el partido todavía abierto, a los 83 minutos, Sepúlveda remató y la defensa de River sacó la pelota en la línea. Almada cerró el 3-1 a los 88 y Lanús quedó fuera. River enfrentará en cuartos a Instituto en Córdoba.

Un chileno de cada lado en Córdoba

El cruce entre Instituto y Huracán tenía chilenos en los dos bandos y ganó el de Nicolás Guerra. Instituto se impuso 2-1 en el Mario Alberto Kempes con goles de Alex Luna, al primer minuto, y Facundo Suárez, a los 19, y aguantó con diez desde la expulsión de Giuliano Cerato a los 77. Jordy Caicedo había descontado para Huracán, que quedó eliminado con Leonardo Gil y Bruno Barticciotto en su plantel.

Los cuartos con sello chileno

Vélez vs Independiente: Diego Valdés y Claudio Baeza contra Lautaro Millán y Luciano Cabral, en el José Amalfitani. Un chileno estará sí o sí en semifinales.

Diego Valdés y Claudio Baeza contra Lautaro Millán y Luciano Cabral, en el José Amalfitani. Un chileno estará sí o sí en semifinales. Rosario Central vs Barracas Central: con Pizarro, en Rosario.

con Pizarro, en Rosario. Instituto vs River: con Guerra, en Córdoba.

con Guerra, en Córdoba. Boca Juniors: Carlos Palacios y Williams Alarcón juegan el miércoles 25 ante Independiente Rivadavia por su cupo, cuatro días después de ganar la Copa Sudamericana.

Según la prensa argentina, los cuartos se jugarían el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, aunque la AFA todavía no confirma días ni horarios.

Nuestra lectura: el cuadro ya garantiza un chileno en semifinales

De 13 chilenos que llegaron a octavos, según el recuento de En Cancha, cinco se despidieron en tres días: Brayan Cortés, César Pérez, Sepúlveda, Gil y Barticciotto. Los seis que siguen están repartidos en cuatro clubes, y el duelo de Liniers asegura que al menos uno llegará a semifinales.

La diferencia está en los minutos: Pizarro y la dupla de Vélez llegan como titulares, mientras en Independiente ninguno de los dos chilenos fue titular en octavos. Es una lectura de las formaciones, no una predicción.

El próximo paso chileno es el miércoles, cuando Palacios y Alarcón buscan sumar a Boca a la lista.