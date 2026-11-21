Datos Clave El resultado: Boca Juniors le ganó 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla. Los chilenos: Carlos Palacios y Williams Alarcón no ingresaron en la final: Boca usó sus cinco cambios en otros jugadores. La racha: El Xeneize corta 18 años sin títulos internacionales y suma su tercera Sudamericana.

Carlos Palacios y Williams Alarcón ya son campeones de la Copa Sudamericana. Boca Juniors le ganó 2-0 a Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, aunque los dos volantes chilenos no sumaron minutos en la final.

El título corta una racha de 18 años sin coronas internacionales para el club de La Ribera y le da su tercera Sudamericana, después de las que ganó en 2004 y 2005.

Ascacíbar y Merentiel resolvieron la final en 48 minutos

Boca salió a buscar el partido desde el pitazo inicial del uruguayo Andrés Matonte. A los tres minutos, Merentiel estrelló una pelota en el travesaño tras un error de Everson, y a los 12 Ascacíbar celebró un gol que el fuera de juego semiautomático, usado por la Conmebol en esta final, terminó anulando.

La revancha llegó enseguida. A los 16 minutos, según el minuto a minuto de El Espectador, un remate de Tomás Aranda se desvió en un rival y Ascacíbar le pegó fuerte desde la derecha al primer palo para el 1-0. Apenas comenzado el segundo tiempo, Sebastián Villa desbordó por la izquierda y Merentiel conectó de primera en el área chica para el 2-0.

Desde ahí, el Mineiro de Eduardo Domínguez casi no inquietó a Álvaro Montero. Su primer disparo de cuidado llegó recién a los 57 minutos, una volea que se fue por arriba, y en el otro arco Everson evitó el tercero con una atajada ante Enner Valencia.

Cinco cambios y ninguno chileno

Como se anticipaba, ni Palacios ni Alarcón estuvieron en el once de Rodolfo Arruabarrena. Ninguno de los dos ingresó, porque el técnico gastó sus cinco variantes en otros nombres: Tomás Belmonte entró a los 58 minutos por Leandro Paredes, que pidió el cambio; Alan Velasco y Valencia reemplazaron a Aranda y Merentiel a los 63, y Leonel Flores y Rodrigo Battaglia ingresaron por Villa y Ascacíbar a los 77.

Ya en la previa, la formación probable que adelantaba la prensa argentina dejaba a los chilenos fuera del equipo titular, como contamos en la previa de la final.

La copa también tiene un cruce con el fútbol chileno más allá de ellos: en los playoffs de esta misma Sudamericana, Boca dejó en el camino a O’Higgins en definición a penales.

Qué significa para Palacios y Alarcón

Nuestra lectura: la medalla es real y el rol también. Los dos chilenos suman un título internacional con uno de los clubes más grandes del continente, pero la noche de Barranquilla confirmó que hoy no están entre las primeras opciones de Arruabarrena, ni siquiera para entrar con la final encaminada.

Palacios ya aparecía en nuestra lista de chilenos que pueden levantar un trofeo en el extranjero antes de que termine 2026. La próxima oportunidad para sumar minutos llega rápido: Boca cierra los octavos de final del Torneo Clausura este miércoles en La Bombonera ante Independiente Rivadavia.