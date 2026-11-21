Datos Clave El resultado: Vélez 2, Belgrano 2 tras el alargue; Vélez ganó 3-1 en los penales y es el primer clasificado a cuartos del Clausura. Los chilenos: Diego Valdés y Claudio Baeza fueron titulares y salieron en el segundo tiempo, antes de la prórroga. Lo que viene: El rival sale de Argentinos Juniors vs Independiente, que se juega este sábado a las 17:00 horas (Chile).

El Vélez Sarsfield de Diego Valdés y Claudio Baeza es el primer clasificado a los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina. El equipo de Guillermo Barros Schelotto igualó 2-2 con Belgrano tras 120 minutos en el estadio José Amalfitani, este viernes, y ganó 3-1 la tanda de penales con tres atajadas de su arquero, Tomás Marchiori.

Los dos chilenos fueron titulares y dejaron la cancha en el segundo tiempo, antes del alargue, según Cooperativa. Valdés, eso sí, alcanzó a dejar su sello en la jugada que mantuvo vivo a Vélez.

La jugada de Valdés que trajo el empate

Belgrano se puso en ventaja a los 10 minutos con Ramiro Hernandes, tras una jugada colectiva, según la crónica de El Doce. En el segundo tiempo, a los 13 minutos, llegó la respuesta: una buena jugada de Valdés terminó con Ronaldo Martínez colocando el balón en el ángulo del arco de Thiago Cardozo, como relataron El Doce y Nueva Rioja.

En el alargue el partido volvió a cambiar. Nicolás Fernández puso el 2-1 para Belgrano en el primer tiempo suplementario y Dilan Godoy, que había entrado en el descanso, empató en el segundo, cuando ya no estaban en cancha ni Valdés ni Baeza.

En los penales, Marchiori le detuvo los remates a Adrián Spörle, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán. Por Vélez anotaron Rodrigo Aliendro, Martínez y Godoy.

Dos roles distintos en el once de Barros Schelotto

Valdés jugó como uno de los tres volantes ofensivos detrás de Martínez, junto a Matías Pellegrini y Manuel Lanzini. Baeza, en cambio, formó el doble cinco con Rodrigo Aliendro, en el trabajo de contención.

El volante llegaba a los playoffs como el chileno con más goles entre los que siguen en carrera en el Clausura: tres, más una asistencia, según los registros de ESPN que repasamos en nuestra guía de los octavos. Baeza, en tanto, no registra goles ni asistencias en el torneo.

Un cruce con sello chileno en cuartos

Vélez enfrentará al ganador de Argentinos Juniors e Independiente, que juegan este sábado a las 17:00 horas de Chile en La Paternal. Del lado del Bicho está el arquero Brayan Cortés, y en el Rojo, Lautaro Millán y Luciano Cabral. Pase lo que pase, Valdés y Baeza tendrán compatriotas al frente en la siguiente ronda. Revisa horario y canal de ese partido.

Nuestra lectura

El dato que deja la noche es que Vélez se salvó dos veces sin sus dos chilenos en cancha en el tramo decisivo, pero el empate que lo llevó al alargue nació de los pies de Valdés. Para un volante que suma tres goles en el torneo, la participación en el gol del 1-1 confirma que sigue siendo una de las fuentes de juego del equipo en los partidos que definen la temporada.

La fecha y el horario de los cuartos de final se conocerán cuando termine la serie de octavos, que se cierra el miércoles 25 con Boca Juniors.