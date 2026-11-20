Argentinos Juniors, con el arquero chileno Brayan Cortés, recibe a Independiente, de Lautaro Millán y Luciano Cabral, este sábado 21 de noviembre a las 17:00 horas de Chile en el estadio Diego Armando Maradona, por los octavos de final del Torneo Clausura de Argentina. En Chile se puede ver por Disney+ Premium, según la guía de futbolenvivochile.com.

Es el primer cruce de los playoffs argentinos con chilenos en los dos lados de la cancha. Se juega a partido único y el ganador avanza a los cuartos de final, donde lo espera el vencedor de Vélez vs Belgrano.

Horario, estadio y transmisión de Argentinos Juniors vs Independiente

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 17:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina).

17:00 horas de Chile (la misma hora en Argentina). Estadio: Diego Armando Maradona, La Paternal, Buenos Aires.

Diego Armando Maradona, La Paternal, Buenos Aires. Instancia: octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único.

octavos de final del Torneo Clausura 2026, a partido único. TV en Chile: Disney+ Premium.

Disney+ Premium. TV en Argentina: TNT Sports.

TNT Sports. Árbitro: Jorge Baliño. En el VAR estará Fernando Echenique.

Si el partido termina igualado en los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, si la paridad se mantiene, la clasificación se definirá por penales.

¿Cómo llegan Argentinos Juniors e Independiente?

El Bicho, dirigido por Nicolás Diez, terminó segundo en la Zona B y por eso juega en casa. Llega, eso sí, con una derrota encima: cayó 2-0 ante Huracán en la última fecha de la fase regular.

Independiente, en cambio, se metió en los playoffs como séptimo de la Zona A y viene de ganarle 2-1 a Deportivo Riestra. El Rojo de Avellaneda visita La Paternal con la obligación de ganar fuera de casa para seguir en carrera.

Tres chilenos en un mismo partido

Cortés es el arquero al que la sanción de la FIFA a su club acercó a Colo Colo, así que su paso por estos playoffs también interesa a los hinchas albos.

Del otro lado, Millán y Cabral son parte del plantel de Independiente que busca dar el golpe como visitante. Los números de los tres en el Clausura, y los de los otros chilenos que juegan los octavos, están en nuestra guía de los cruces del fútbol argentino.

El sábado también juegan Defensa y Justicia vs Barracas Central a las 15:00 horas, y la serie con acento chileno sigue el domingo con Rosario Central vs Gimnasia de Mendoza, River Plate vs Lanús e Instituto vs Huracán.