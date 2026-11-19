Datos Clave El partido: Sevilla vs Real Betis, sábado 21 de noviembre a las 14:30 horas de Chile, en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La tabla: El Betis es cuarto con 26 puntos y el Sevilla sexto con 18, por la fecha 13 de LaLiga. Los chilenos: Pellegrini dirige al Betis y Gabriel Suazo apunta a ser el lateral izquierdo y capitán del Sevilla.

El derbi de Sevilla tendrá este sábado dos protagonistas chilenos. Manuel Pellegrini llevará al Real Betis al Ramón Sánchez-Pizjuán con casi todo su plantel disponible, mientras Gabriel Suazo vuelve de La Roja para encabezar al Sevilla en el duelo de la fecha 13 de LaLiga, que comienza a las 14:30 horas de Chile.

Pellegrini despeja las dudas en el mediocampo

El técnico chileno tuvo una buena noticia este jueves: Dani Ceballos y Rodrigo Riquelme volvieron a entrenar con el grupo, según informó la agencia EFE. Ceballos se había ausentado por unas molestias que sintió en la práctica del lunes, y Riquelme por una faringitis.

Pellegrini también pudo contar con la mayoría de sus internacionales. Solo faltaba el uruguayo Facundo Bernal, que ya cumplió los cuatro partidos de sanción por su expulsión ante el Barcelona, pero que será el que menos entrenamientos sume en la semana y, por la norma no escrita del Ingeniero, tiene menos opciones de partir como titular, de acuerdo con EFE. El colombiano Cucho Hernández, recuperado de la lesión muscular que sufrió el 17 de octubre, aseguró sentirse “muy bien”.

Suazo, el capitán que llega de Chile

En la vereda de enfrente, el Sevilla de Luis García Plaza ya había recuperado a todos sus internacionales este jueves, salvo a Suazo, que llegaba en la tarde a la ciudad tras la fecha FIFA con La Roja, según el diario El Mira. Ese mismo medio anticipa que, salvo sorpresa, el chileno será titular en el lateral izquierdo y capitán del equipo, pese a su importante carga de minutos con la selección.

Será, además, el primer derbi de García Plaza al mando del cuadro hispalense, y el técnico mantendrá hasta el final la incógnita sobre el dibujo táctico.

Ocho puntos de distancia y una racha verdiblanca

Los números favorecen al visitante. El Betis suma ocho triunfos, dos empates y dos derrotas en 12 fechas, con 26 puntos que lo dejan cuarto, según el análisis previo de Sports Mole. Viene de vencer 2-0 al Elche en LaLiga y 3-2 al Navalcarnero en la Copa del Rey, y en la Champions League acumula nueve puntos en cuatro partidos.

El Sevilla es sexto con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, y llega con un solo punto en sus dos últimos partidos de liga: la caída ante el Getafe y el 0-0 con el Alavés en casa antes del receso.

La historia reciente del clásico andaluz también sonríe a Pellegrini. Según el mismo medio, el Betis perdió solo uno de sus últimos ocho duelos ante su rival, ganó 2-0 en el Sánchez-Pizjuán la temporada pasada y el último triunfo sevillista en el derbi fue en octubre de 2024.

Qué se juega cada chileno

Para Pellegrini, un triunfo consolidaría al Betis entre los cuatro primeros y lo dejaría a once puntos de su rival de ciudad. Para Suazo, el derbi es la oportunidad de cortar la racha negativa del Sevilla ante su eterno rival justo cuando el equipo se mete en la pelea por los puestos europeos.

El partido se puede ver en Chile por DSports 2, como detallamos en nuestra guía de horario y canal. El fin de semana de Pellegrini también se sigue de cerca en Chile por su nombre en la carrera por la banca de La Roja.