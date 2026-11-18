El Sevilla de Gabriel Suazo recibe al Real Betis de Manuel Pellegrini este sábado 21 de noviembre a las 14:30 horas de Chile en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha 13 de LaLiga. En Chile, el partido va por DSports 2 (canales 612 y 1612 de DirecTV), con streaming en DGO y Paramount+, según la guía de programación de futbolenvivochile.com y Radio Agricultura.

Es el primer Gran Derbi de la temporada y vuelve a cruzar a dos chilenos en veredas opuestas: el capitán de La Roja en la banda sevillista y el técnico que el seleccionador interino pidió esta semana para la banca nacional.

Horario, estadio y transmisión de Sevilla vs Betis

Día: sábado 21 de noviembre de 2026.

sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 14:30 horas de Chile (18:30 horas de España).

14:30 horas de Chile (18:30 horas de España). Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla.

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla. Competencia: fecha 13 de LaLiga 2026-27.

fecha 13 de LaLiga 2026-27. TV en Chile: DSports 2 (612 y 1612).

DSports 2 (612 y 1612). Streaming: DGO y Paramount+. En España lo transmite DAZN.

Suazo llega último, pero llega

El lateral fue el último internacional en volver a Sevilla. Jugó el 0-0 de La Roja ante Colombia en el Monumental, el martes por la noche, y, según el parte del Sevilla recogido por la agencia EFE, tiene programada su incorporación a los entrenamientos para este jueves por la tarde. No figura entre los cuatro lesionados del plantel de Luis García Plaza, que son Alfon, Marcao, Miguel Sierra y Carmona.

Suazo es uno de los fijos del equipo: fue titular en los 12 partidos que jugó en LaLiga, con 1.077 minutos, según los datos de FotMob que repasamos en nuestro ranking de chilenos en Europa.

¿Cómo llegan Sevilla y Betis?

El Betis es cuarto con 26 puntos y abre ante su eterno rival una serie de nueve partidos antes de fin de año. Recupera a Facundo Bernal tras cuatro fechas de suspensión, mientras Dani Ceballos y el Cucho Hernández están en duda. En los últimos ocho derbis perdió solo uno, con cinco empates y dos triunfos; el último de ellos, justamente en el Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla es sexto con 19 puntos y antes de la fecha FIFA empató en casa ante el Alavés. Rubén Vargas dejó la concentración de Suiza con molestias, pero volvió a entrenar el miércoles y apunta a estar disponible.

En la previa, el capitán bético Isco elogió el momento del equipo de Pellegrini y aseguró, en declaraciones a los medios del club, que este plantel es, en cuanto a jugadores, el equipo “más completo” que ha tenido desde su llegada al Betis. Sobre el derbi, dijo que “la ciudad se paraliza”.

Para el Ingeniero, el partido llega en medio del ruido por La Roja: Nicolás Córdova dijo tras el empate con Colombia que le dejaría la posta a él, y el Betis ya habló de renovarlo, como contamos en esta nota. El sábado, en cambio, su único objetivo será sumar en la casa del vecino.