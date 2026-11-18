Datos Clave El pedido: Nicolás Córdova dijo tras el 0-0 con Colombia que le dejaría la posta de La Roja a Manuel Pellegrini. El contrato: Pellegrini está ligado al Real Betis hasta junio de 2027 y el club ya anunció que quiere renovarlo. Quién decide: Por definición de la FIFA, el técnico lo elegirá la nueva directiva de la Federación, no el ganador de la ANFP del jueves.

La Roja cerró 2026 con un empate sin goles ante Colombia en el Monumental y su técnico interino aprovechó la última conferencia de prensa del año para decir en voz alta un nombre. Nicolás Córdova señaló que la posta de la selección debería tomarla Manuel Pellegrini, hoy técnico del Real Betis.

El pedido llega con dos datos que pesan en contra del deseo: el contrato del Ingeniero en Sevilla corre hasta junio de 2027, y la autoridad que debe nombrar al próximo seleccionador todavía no ha sido elegida.

Lo que dijo Córdova del Ingeniero

En la conferencia posterior al partido, recogida por Cooperativa, Córdova fue directo. “En cuanto a quién dejar la posta, creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que a Manuel Pellegrini. Esperemos que eso suceda. Sabemos que depende de un montón de factores, pero me encantaría que pudiese venir y coronar su tremenda carrera llevándonos a un Mundial en el 2030”, afirmó.

También contó que mantiene contacto con el técnico del Betis. “Tengo muchas conversaciones con él, lo cual es normal entre entrenadores, y siempre lo escucho con mucha atención”, aseguró el DT, que ahora vuelve a enfocarse en las selecciones juveniles: viajará a Catar para sumarse a la delegación del Mundial Sub 17.

Tras el partido, el volante Vicente Pizarro fue en la misma línea. “Es un referente a nivel país muy importante y si a él le toca estar acá o a otra persona, los jugadores van a estar siempre disponibles y preparados para trabajar”, afirmó el jugador de Rosario Central, el único que estuvo en los 14 partidos de Córdova al mando de la selección, con 10 como titular.

El Betis quiere sentarse a renovar

Del otro lado está un club que no tiene apuro en soltarlo. Pellegrini llegó al Betis en julio de 2020 y en noviembre de 2025 amplió su vínculo hasta junio de 2027, la relación más larga de su carrera. En Sevilla ganó la Copa del Rey de 2022 y llegó a la final de la Conference League en 2025.

A comienzos de este mes, el presidente bético, Ángel Haro, dejó clara la postura del club. “Con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo”, aseguró, antes de agregar que la renovación se conversará “cuando tenga que llegar el momento”, como contamos en la nota sobre la postura del Betis.

El técnico chileno cumplió 73 años en septiembre y esta temporada dirige al Betis en la Champions League.

Por qué el jueves no resuelve el banco de La Roja

El calendario de la dirigencia es el otro freno. Tras una reunión con representantes de la FIFA en octubre, quedó establecido que el ganador de la elección del jueves 19 de noviembre entre Jorge Uauy y Jorge Yunge se hará cargo solo de la liga y los torneos profesionales, según detalló El Dínamo. La selección pasa a la Federación de Fútbol de Chile, donde Pablo Milad seguirá hasta febrero de 2027.

Será la directiva que suceda a Milad en la Federación la que elija al próximo técnico. En la previa del partido, Milad ya había descartado contactos recientes con Pellegrini, como informamos en su momento.

Nuestra lectura: el deseo y el calendario apuntan a mediados de 2027

Esta es nuestra lectura, a partir de esas fechas. Si la nueva Federación se constituye en febrero y el contrato de Pellegrini vence en junio, la única ventana en que La Roja podría tenerlo sin negociar con el Betis se abre recién a mediados de 2027. Para eso, el Ingeniero tendría que rechazar la renovación que su club ya puso sobre la mesa.

Mientras tanto, lo que deja la noche del Monumental es que el nombre ya no lo empujan solo hinchas o exseleccionados: lo respaldan en público el técnico que dirigió a La Roja todo este año y uno de sus jugadores de confianza.

El próximo paso es el jueves, con la votación en la ANFP. La decisión sobre el banco de La Roja vendrá después, con la nueva Federación.