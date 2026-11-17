La Roja recibe a Colombia este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano, en Macul. El amistoso se transmite en Chile por la televisión abierta de Mega y Mega 2, según la programación publicada por Emol.

Será el último partido del año para el equipo de Nicolás Córdova, que busca desquitarse del 1-0 sufrido el viernes 13 en Cali, en el primero de los dos amistosos de esta fecha FIFA.

Horario, estadio y transmisión de Chile vs Colombia

Día: martes 17 de noviembre de 2026.

martes 17 de noviembre de 2026. Hora: 20:00 horas de Chile (18:00 horas de Colombia).

20:00 horas de Chile (18:00 horas de Colombia). Estadio: Monumental David Arellano, Macul.

Monumental David Arellano, Macul. TV en Chile: Mega y Mega 2, en señal abierta.

Mega y Mega 2, en señal abierta. Streaming en Chile: Emol informó que el partido también se podrá seguir en su sitio de deportes.

Emol informó que el partido también se podrá seguir en su sitio de deportes. TV en Colombia: Gol Caracol y Fútbol RCN.

Por qué se juega en Macul y no en Ñuñoa

El partido estaba programado en el Estadio Nacional, pero el cambio de sede se resolvió a último momento por el mal estado del césped del recinto de Ñuñoa. El Instituto Nacional de Deportes apuntó a la productora DG Medios y al concierto de BTS como responsables de las condiciones de la cancha, como explicamos en detalle.

¿Cómo llegan Chile y Colombia?

La Roja llega tras perder 1-0 en Cali y con un año irregular: tres triunfos en ocho partidos en 2026, todos lejos de Chile. Para este duelo tendrá una baja en defensa: Diego Ulloa, titular el viernes, sufrió una fractura costal, y Córdova citó en su lugar al seleccionado Sub 20 Thomas Coulombe.

Según la formación que adelantó Emol, Chile saldría con Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Vicente Pizarro y Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia; y Ben Brereton en punta.

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, cierra en Santiago su calendario de 2026 en medio de un recambio generacional, según la prensa de ese país. La alineación probable que publicó Emol incluye a Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Luis Suárez.

Córdova y un cierre con preguntas

El técnico chileno no despejó su futuro en la previa. “La verdad es que, como está la situación en la Federación, con todo lo que viene, puede pasar de todo”, afirmó Córdova en la antesala del partido, y agregó que su objetivo al llegar fue rejuvenecer al equipo.

Tras el amistoso, La Roja cierra su calendario de 2026 y su próxima cita será ya en el próximo año, con el futuro del banco todavía por definirse.