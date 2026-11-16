Datos Clave El reporte: ADN informó que el césped del Estadio Nacional no está en condiciones, y Cooperativa reportó que el recinto fue descartado y que la ANFP pidió el Monumental. El partido: Chile y Colombia se enfrentan este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas, en el último amistoso de La Roja en 2026. La causa: El recinto de Ñuñoa recibió los conciertos de BTS en octubre y el cierre de la Teletón el 7 de noviembre.

El último partido de La Roja en 2026 cambiará de casa a menos de 48 horas del pitazo inicial, según los reportes de este lunes. ADN informó que el duelo amistoso ante Colombia, programado para el martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, no se jugaría en Ñuñoa por el mal estado del césped, y que la ANFP se comunicó con Colo Colo para disponer del Estadio Monumental.

Minutos después, Cooperativa reportó que el Estadio Nacional fue descartado y que la ANFP pidió el Monumental para jugar el martes. Al cierre de esta nota, la Federación no había publicado un comunicado, y su agenda de prensa en el sitio web todavía ubicaba el partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Conciertos, Teletón y una cancha que no se recuperó

De acuerdo con el reporte, la cancha del Nacional no está en las mejores condiciones tras los shows de BTS y el cierre de la Teletón. La banda surcoreana se presentó en el recinto los días 16 y 17 de octubre, y la Teletón 2026 cerró sus 27 horas en el mismo estadio la noche del sábado 7 de noviembre.

ADN agrega que en Blanco y Negro están al tanto de que el Monumental podría recibir el partido, y que la decisión se analizaba durante este lunes, pese al optimismo que había mostrado días atrás el Ministerio del Deporte respecto del estado del césped en Ñuñoa.

Una primera señal ya se vio en la agenda de este lunes: según el mismo medio, la conferencia de prensa de Nicolás Córdova, que en un principio iba a ser en Ñuñoa, se trasladó al complejo Juan Pinto Durán, donde está fijada para las 14:30 horas.

El primer partido de La Roja en Chile en todo el año

El cambio tendría un peso especial porque será el primer partido de la selección en suelo chileno en lo que va de 2026. Todos los compromisos anteriores del equipo de Córdova se jugaron fuera del país, el último de ellos el viernes 13 en Cali.

En esa ida, Colombia ganó 1-0 con un autogol de Guillermo Maripán a los 35 minutos. Tras el partido, Córdova reconoció la diferencia física con los cafeteros: “Ellos cubren cancha con dos zancadas, nosotros tenemos que meter tres para poder llegar; es así, no es una excusa”, afirmó en la conferencia posterior, según Meganoticias.

Para la revancha, el técnico tampoco contará con Diego Ulloa. El cuerpo médico de la selección informó el sábado que el defensor de Colo Colo fue liberado por una fractura costal derecha, con un periodo de recuperación que supera los plazos de esta convocatoria.

Qué cambia para los hinchas

Fecha y hora: martes 17 de noviembre, 20:00 horas, sin cambios informados.

martes 17 de noviembre, 20:00 horas, sin cambios informados. Estadio: el Monumental, según ADN y Cooperativa, a la espera del anuncio oficial de la Federación.

el Monumental, según ADN y Cooperativa, a la espera del anuncio oficial de la Federación. Transmisión: Mega y MegaGO, como detallamos en la guía para ver el partido.

Los hinchas que piensan ir al partido deberán estar atentos a los canales oficiales de la Federación ante cualquier cambio de sede.

Lo que viene: la confirmación oficial de la sede y la conferencia de prensa de Córdova en Juan Pinto Durán, la última antes de cerrar el año ante Colombia.