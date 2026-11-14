Datos Clave El gol: Francisco Marchant marcó el 2-0 de Colo Colo ante Racing con un zurdazo desde el borde del área, en el amistoso que los albos ganaron 2-1. Su año: En la Liga de Primera suma 17 partidos, solo cuatro como titular y 516 minutos, según FotMob. Lo que viene: Colo Colo vuelve a la Liga ante la UC el domingo 22 de noviembre, en el primero de sus tres partidos finales.

Francisco Marchant fue la imagen del primer partido de Colo Colo como campeón. El extremo formado en el club marcó un golazo en el triunfo 2-1 sobre Racing en el Estadio Ester Roa de Concepción, y después del partido habló sin rodeos de su temporada: “Creí que iba a tener más minutos, no fue el año que yo quería en lo personal”.

Revisamos qué hizo en Concepción y qué dicen sus números de 2026 para entender el peso de esa frase.

El zurdazo que puso el 2-0 ante Racing

Colo Colo ya ganaba con un gol de Gedeón Díaz, de 18 años, a los 12 minutos. Al comienzo del segundo tiempo, en el minuto 46 y tras un tiro de esquina, Marchant se acomodó en el borde del área y sacó un zurdazo con el borde interno: la pelota tomó efecto, pegó en el palo y entró, según el relato de Cooperativa.

Racing descontó a los 82 minutos con un cabezazo de Matías Pérez tras un tiro libre. El partido terminó con roces: la Academia se quedó con diez por la expulsión de Leonel Pérez y, en los descuentos, el defensa albo Javier Méndez también vio la roja por un cabezazo a un rival.

El contexto del amistoso importa. Fernando Ortiz tenía 17 bajas entre citados por la fecha FIFA y problemas físicos, y alineó un equipo con mayoría de jugadores que sumaron pocos minutos en el año, como detalló ADN.

El propio DT explicó después para qué le servía el partido: “Este partido es amistoso, pero a la vez no. A mí me servía para ver jóvenes y cómo se desenvolvían en un partido de Primera División”, afirmó Ortiz, según recogió Cooperativa.

“No dejé de trabajar cuando no tenía minutos”

En conversación con la transmisión de ESPN, Marchant reconoció que esperaba otra cosa de 2026. “Creí que iba a tener más minutos, no fue el año que yo quería en lo personal, pero siempre traté de aportar, de trabajar; hice lo posible para que, si en algún momento me tocaba, sirviera para el equipo”, afirmó.

Y agregó lo que rescata del año: “No dejé de trabajar cuando no tenía minutos y, gracias a Dios, pude estar en la 35, que es lo más lindo para mí”, en referencia a la estrella 35 que Colo Colo celebró hace una semana en Chillán.

Los números: 516 minutos en 27 fechas

Las cifras le dan la razón. Según FotMob, en la Liga de Primera 2026 Marchant suma:

Partidos: 17, de los 27 que lleva jugados Colo Colo.

17, de los 27 que lleva jugados Colo Colo. Titularidades: cuatro.

cuatro. Minutos: 516, cerca de un quinto de los 2.430 posibles en 27 fechas.

516, cerca de un quinto de los 2.430 posibles en 27 fechas. Aporte: un gol y dos asistencias en el torneo.

un gol y dos asistencias en el torneo. Todas las competencias: 30 partidos, dos goles y tres asistencias, con más presencia en la Copa Chile (ocho partidos) y la Copa de la Liga (cinco).

El cuadro se completa con un detalle de su propia declaración: valoró los minutos que ha sumado en los últimos partidos, en contraste con buena parte de la temporada.

Su respaldo a Ortiz, con el DT todavía sin renovar

Marchant también dijo que le gustaría que Ortiz siguiera: “Obvio, pero eso no lo veo yo”, respondió, antes de agregar: “Le tengo un cariño inmenso”. La frase pesa porque el técnico aún no renueva: tras el partido, Ortiz dijo que su continuidad “depende cien por ciento” de Aníbal Mosa y que las negociaciones están avanzadas, y esta semana ya había advertido que no puede proyectar 2027 mientras su situación no esté resuelta, como contamos en la renovación pendiente de Ortiz.

Nuestra lectura: el cierre del torneo es su vitrina

Esta es nuestra lectura, basada en las cifras citadas. Marchant jugó cerca de un quinto de los minutos del torneo en el año del título, y su gol a Racing llegó en un equipo armado con suplentes por la fecha FIFA. Ese es justamente el escenario que se repite ahora: con la estrella asegurada, a Colo Colo le quedan tres partidos de Liga sin el título en juego, y son la oportunidad más concreta que tendrá en 2026 para cambiar los números que él mismo lamentó.

La primera prueba es grande: el clásico ante la Universidad Católica, programado para el domingo 22 de noviembre, con la UC peleando el cupo Chile 2 a la Libertadores.