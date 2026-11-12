Datos Clave Operación: Montevideo City Torque planea ejecutar la opción de compra por Salomón Rodríguez, fijada en US$2 millones, según el periodista César Luis Merlo. En Colo Colo: El delantero uruguayo marcó apenas tres goles en 2025 con el Cacique, que es dueño de su pase. En Uruguay: En 2026 suma 20 goles en 42 partidos y es el máximo goleador de la Copa Sudamericana, con siete.

Salomón Rodríguez está cerca de dejar definitivamente Colo Colo. Montevideo City Torque, donde el delantero uruguayo juega a préstamo, tendría decidido hacer efectiva la opción de compra por su pase, fijada en US$2 millones, según informó el periodista César Luis Merlo y recogieron ADN y Cooperativa este miércoles.

La operación, de concretarse, beneficiaría al campeón chileno, dueño de los derechos del jugador. Y cerraría una historia curiosa: el atacante que pasó casi inadvertido por el Monumental es hoy uno de los goleadores de moda del continente.

Lo que se sabe de la venta

Según ADN, el club uruguayo busca quedarse con la totalidad de los derechos económicos del delantero de 26 años, cedido por Colo Colo hasta diciembre. La misma fuente recuerda que Blanco y Negro desembolsó cerca de US$1,2 millones a Godoy Cruz por el 50% de su carta cuando lo fichó en 2025, por lo que la venta le permitiría recuperar esa inversión.

Por ahora no hay un anuncio oficial de ninguno de los dos clubes.

Del olvido en el Monumental a goleador de la Sudamericana

El contraste entre sus dos temporadas es enorme. En 2025, con la camiseta alba, Rodríguez anotó apenas tres goles en 25 partidos, uno en la Liga de Primera y dos en Copa Chile, según La Tercera.

De vuelta en Uruguay, el panorama cambió por completo. Su noche más recordada llegó en los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Cienciano: Torque había perdido 2-0 en Cusco y necesitaba remontar en el Estadio Centenario. Rodríguez abrió la cuenta a los 38 minutos, igualó la serie con un cabezazo a los 57 y, ya en tiempo de descuento, ganó un balón aéreo para habilitar a Nahuel Da Silva en el 3-0 que le dio al club una clasificación histórica a semifinales, donde enfrentó a Atlético Mineiro.

Los números, lado a lado

Colo Colo 2025: tres goles en 25 partidos, según La Tercera.

tres goles en 25 partidos, según La Tercera. Montevideo City Torque 2026: 20 goles en 42 partidos, de acuerdo con ADN.

20 goles en 42 partidos, de acuerdo con ADN. Copa Sudamericana 2026: siete goles, máximo artillero del torneo, uno más que Gabriel Barbosa, Gabigol, con Santos.

siete goles, máximo artillero del torneo, uno más que Gabriel Barbosa, Gabigol, con Santos. Precio de la opción de compra: US$2 millones.

US$2 millones. Valor de mercado: 1,4 millones de euros, según Transfermarkt, citado por La Tercera en septiembre.

Qué significa para Colo Colo

Nuestra lectura, basada en lo informado: en lo económico, Colo Colo convertiría un fichaje que no funcionó en una venta que, según ADN, le devuelve lo invertido, y lo haría justo cuando el delantero está en su mejor momento y su precio es más alto.

En lo deportivo, la venta cierra la puerta a la segunda oportunidad en Pedreros que La Tercera planteaba en septiembre, pensando en la Copa Libertadores 2027. Y llega en un momento delicado para el ataque albo: Javier Correa también podría salir, después de una temporada con 18 goles en 1.189 minutos. Si ambas salidas se concretan, Fernando Ortiz o quien dirija al campeón en 2027 tendrá que buscar gol en el mercado.

Ahora falta que Montevideo City Torque formalice la opción de compra. Mientras tanto, Colo Colo juega este viernes un amistoso ante Racing en Concepción y vuelve a la competencia oficial el domingo 22 de noviembre ante Universidad Católica.