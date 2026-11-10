Datos Clave Contrato: Arturo Vidal tiene vínculo con Colo Colo hasta el 31 de diciembre. Orden: Aníbal Mosa dijo que primero se cierra la continuidad de Fernando Ortiz y después se revisa el plantel. Cifras: Según La Tercera, Vidal gana $114 millones al mes y la propuesta del club rondaría la mitad.

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, puso orden a la renovación del campeón: primero el técnico Fernando Ortiz y después el resto del plantel, incluido Arturo Vidal. “Arturo es un tremendo emblema, pero no juega solo”, afirmó Mosa en la fiesta de la estrella 35 en el Monumental, según La Tercera.

El capitán, de 39 años, tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre. Tras el título había dicho que tenía una semana para pensar su futuro.

Primero Ortiz, después los nombres

Mosa explicó la secuencia con claridad. “Lo primero que vamos a hacer es hablar con el técnico, una vez que tengamos eso solucionado, que espero que sea lo más rápido posible, nos sentaremos con Jaime (Pizarro), con la gente técnica y diremos qué es lo que tiene en mente en realidad el técnico para el próximo año”, dijo. Y resumió: “Primero Ortiz y después el equipo”.

Ortiz confirmó que el proceso ya partió. “Hemos hablado con Aníbal (Mosa), hoy tuvimos un encuentro telefónico y puedo decir que vamos por buen camino”, aseguró el técnico. Mosa, por su parte, opinó que el acuerdo “está cerca”.

El capitán que no estaba en los planes de Ortiz

Según La Tercera, Vidal lo tenía difícil este año: en el mediocampo, el técnico pensaba en Víctor Méndez, Álvaro Madrid y Tomás Alarcón. Ortiz lo movió entonces como último hombre de la defensa, una función nueva para él, y la respuesta del jugador “roza el ideal”, según el mismo medio.

El diario agrega que el técnico quiere que Vidal siga, pero que no intervendrá en la parte económica de la negociación.

Las cifras que separan a las partes

La Tercera informó que Vidal es el futbolista mejor pagado del plantel, con $114 millones mensuales, y que la propuesta del club bordearía la mitad de esa cifra. Tras el título, el jugador dio otra versión: “Gano la mitad de lo que dicen”, afirmó, y añadió que “si quieres competir con grandes, no puedes estar llorando por eso”.

Mosa también habló de dinero en términos generales. “La Economía de Guerra tiene que estar permanentemente en nuestras mentes”, sostuvo, y dijo que el club quiere pelear la Copa Libertadores, pero que “tenemos que ser sumamente responsables”. Según La Tercera, la clasificación directa a la fase de grupos dejará algo más de US$ 3 millones, y Colo Colo aún debe jugar tres partidos internacionales sin público por la sanción de 2025.

Vidal, por su parte, dijo tras el título que “si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente”. Mosa le respondió que “es de la gente al final” y aseguró: “¿Lo queremos? Claro que lo queremos”.

Qué significa para Colo Colo

Nuestra lectura, basada solo en lo informado: el orden fijado por Mosa deja la definición de Vidal para después de la de Ortiz, mientras el capitán había hablado de una semana de plazo, así que los dos relojes todavía no coinciden. Y la distancia que importa no parece ser de cariño, sino de números: el club habla de una oferta cercana a la mitad y el jugador sostiene que gana la mitad de lo que se dice.

Según La Tercera, en el entorno del jugador aseguran que, si no queda conforme con la oferta, buscaría seguir su carrera en otra liga, y mencionan la MLS. Mosa dijo que las conversaciones con Ortiz seguirán “mañana o pasado”. Después será el turno del plantel y del Rey, y el campeón enfrentará a la UC en su próximo partido. También puedes leer lo que dijo Ortiz sobre su futuro.