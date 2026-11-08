Datos Clave Cuándo: Lunes 9 de noviembre, desde las 18:30 horas, según Puntoticket; Aníbal Mosa dijo a Cooperativa que el estadio abre desde las 18:00. Dónde: Estadio Monumental, en Macul. Entradas: Gratis, pero con canje obligatorio por Puntoticket, cédula de identidad y Registro Facial Colo-Colo.

Colo Colo celebrará su estrella 35 con los hinchas este lunes 9 de noviembre en el Estadio Monumental. El evento es gratuito, pero para entrar hay que canjear la entrada por Puntoticket, donde el canje comenzó este domingo a las 18:00 horas, según informó Cooperativa.

Horario y lugar

La página oficial del evento en Puntoticket, titulado “Colo-Colo – Celebración 35”, fija el inicio para el lunes 9 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Monumental, en Macul. Es una producción de Blanco y Negro.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dijo a Cooperativa Deportes que el recinto abrirá desde las 18:00 horas. “Tenemos preparada una fiesta para todos los colocolinos. Es gratis, pero tienen que registrarse, y mañana celebrar con nuestros hinchas, que son los más importantes”, afirmó.

Cómo canjear la entrada

El canje es solo por internet, con sistema de e-ticket, y está abierto para accionistas y público general.

Cada persona canjea su entrada en el sector del estadio al que haya asistido más veces. Para eso, según Puntoticket, hay que haber asistido a partidos durante 2026.

El canje es personal: cada persona debe entrar con su propia cuenta, sea adulto o niño, y el ticket queda asociado a un solo RUT y a un único ingreso.

Rapa Nui no está habilitado para el canje esta vez. Según la página, los abonados de ese sector recibirán su entrada automáticamente.

Requisitos para ingresar

Entrada válida: el e-ticket es intransferible y solo lo puede usar el titular del RUT asociado.

Cédula de identidad en buen estado, que se debe presentar al ingresar.

Estar inscrito en el Registro Facial Colo-Colo, que es obligatorio. Quien no lo haya hecho puede inscribirse en facialcolocolo.eleventickets.com, según Puntoticket.

Puntoticket advierte además que adulterar el e-ticket o imprimir más de una copia impide el ingreso y puede significar derecho de admisión para futuros partidos organizados por el club.

Lo que falta por saber

El club indicó en sus redes que entregará más información “pronto”. Hasta ahora no hay detalles confirmados sobre los artistas ni sobre el programa de la noche, y las fuentes consultadas difieren levemente en la hora: Puntoticket dice 18:30 y Mosa habló de apertura a las 18:00. Conviene revisar los canales oficiales del club antes de salir.

Tras la fiesta, Colo Colo volverá a jugar el domingo 22 de noviembre, cuando reciba a la Universidad Católica en el Monumental, según el calendario de Emol. Para recordar cómo se definió el título, puedes leer nuestra crónica del 2-1 en Chillán.